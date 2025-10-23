由 Eddid Financial發佈的新聞稿《艾德金融十周年慶祝午宴圓滿舉行》（美通社發佈時間： 23-Oct-2025)中， 文章底部「得獎名單（排名不分先後）」部分的「專業金融服務大獎」及「卓越美股上市公司」兩處公司名單有誤，特此更正。正確的全文如下：

艾德金融十周年慶祝午宴圓滿舉行

銳變十載 開創無限

香港 2025年10月23日 /美通社/ -- 艾德金融（「集團」）慶祝成立十周年，今日假香港足球會舉行「艾德金融十周年慶祝午宴」。現場群賢畢至，雲集各界友好及一眾區內金融菁英，共同回顧集團十年以來的卓越蛻變與輝煌成就，並展望集團未來在傳統與數字金融領域持續引領創新、再創高峰。

銳變十載，開創無限

艾德金融十周年慶祝活動以「銳變十載 開創無限」為主題，彰顯集團過去十年在金融領域的持續創新與戰略拓展。從傳統金融服務到數字資產領域的全面佈局，集團始終走在行業前沿，致力於為客戶提供跨行業、跨地域、跨區塊鏈的資本市場解決方案。

頒獎典禮表彰業界精英

午宴特設頒獎環節，向在金融服務、企業發展、科技創新及數字資產等領域表現卓越的企業頒發四大獎項，包括「專業金融服務大獎」、「卓越美股上市公司」、「卓越成就大獎」及「傑出數字資產服務大獎」。獲獎企業憑藉專業服務和創新精神，在近年急速變化的環境中展現非凡的適應力及韌力，在不同領域獨步市場，對於構建行業生態圈至關重要。

建構強大傳統 + 數字金融生態

艾德金融成立虛擬資產團隊多年，以市場造市（Market Making）服務為核心，成為香港數字貨幣交易市場的重要流動性提供者，專注於穩定幣等主流數字貨幣的造市服務，並與多家香港持牌數字貨幣交易所深度合作，為投資者提供高效穩定的交易環境。

在零售業務方面，集團旗下艾德證券期貨作為全港首批進軍數字資產市場的券商，近年多次獲香港證監會批准，推出涵蓋加密貨幣分銷、代幣化證券及代幣化真實資產（RWA）產品的全面數字金融服務。集團同時持有多地金融牌照，為專業投資者提供安全合規的投資環境，助其捕捉Web2.0與Web3.0的投資機遇。

環球布局覆蓋六大洲

集團近年積極在世界各地開拓業務、建立團隊及申請牌照，服務及產品覆蓋環球六大洲超過30個國家及地區。集團在美國及新加坡分別取得當地金融牌照，並設有辦公室；同時在中國內地、日本、馬來西亞、加拿大、約旦等地分別設立子公司、建立在地團隊或申請牌照，建立全球化服務網絡，為海內外客戶提供國際化資本市場服務。

回饋社會，愛心無界

在慶祝十載碩果的同時，集團亦不忘履行企業社會責任，特別設立「愛心無界限慈善計劃」，捐助多家本地不同慈善機構，支持各機構的日常營運及推進具影響力的社區項目。計劃涵蓋多個服務範疇，包括兒童及青年、社區發展、醫療及復康、動物權益、環境保護等，全面支持香港各界不同社會服務。

集團亦積極培育新一代金融領袖，其中與英國牛津大學、倫敦大學亞非學院（SOAS）、香港科技大學、香港理工大學、香港浸會大學、和香港城市大學合作設立多個獎學金及助學金，以鼓勵在學業或社區參與表現優異的學生。集團又與海內外院校合作設立跨國交流實習計劃，同時支持各個研究項目，為年輕人才提供更多機會。

得獎名單（排名不分先後）

專業金融服務大獎 北京市通商律師事務所

環球律師事務所

陳勤仁律師事務所

美博香港律師事務所

HBK Strategy

前炩顧問有限公司

奧盈財經印刷有限公司

國金證券（香港）有限公司 卓越成就大獎 羅馬（元宇宙）集團

Trio AI Limited

易高科技有限公司

惠普香港

恒生投資管理有限公司

道遠諮詢 傑出數字資產服務大獎 螞蟻數字科技

HashKey Group

小飛資產管理有限公司 卓越美股上市公司 港藥數字科技控股有限公司（NASDAQ:HKPD）

安柏財經服務集團有限公司（NASDAQ:ANPA）

SOURCE 艾德金融