艾德證券（美國）獲批紐交所承銷會員資格

進一步鞏固美國資本市場地位 為企業提供更全面上市服務

紐約 2025年11月6日 /美通社/ -- 艾德金融（「集團」）旗下艾德證券（美國）繼早前獲納斯達克交易所（Nasdaq）批出承銷會員資格後，再下一城，獲批紐約證券交易所（NYSE）及紐交所美國板（NYSE American）之有限承銷會員資格。集團將為有意在美國上市的企業提供從前期規劃、申請準備到成功上市的全程專業服務，標誌著艾德金融在美國資本市場的業務版圖進一步擴展。

提供多元化上市選擇

紐交所作為全球最大的證券交易所，其上市公司總市值領先全球。而紐交所美國板則為中小型成長企業提供理想的上市平台。獲得這兩個交易所的承銷會員資格，意味著集團能為不同發展階段和規模的企業客戶提供更多元化的上市選擇和更全面的資本市場服務。這不僅體現了市場對艾德證券（美國）專業能力的認可，更為集團在北美市場的戰略佈局奠定堅實基礎。

跨地域、跨市場、跨區塊鏈資本市場服務

艾德金融近年深耕投資銀行業務，助無數中國內地、香港、東南亞、歐美企業登陸納斯達克、紐交所、港交所。除了傳統上市、併購重組等資本市場服務，團隊更積極發展數字金融領域，開展代幣化實體資產（RWA）發行等數字資產相關服務，建立「傳統+數字金融」模式。隨著環球牌照組合及各地團隊逐步擴大，集團已建立完整的國際化網絡，服務及產品覆蓋環球六大洲超過30個國家及地區。艾德金融將為企業提供跨地域、跨市場、跨區塊鏈的一站式資本市場解決方案，為客戶創造更大價值。

關於艾德金融

艾德金融植根香港，是一家以金融科技為核心的全方位金融集團，致力將最新科技融入企業基因。集團涵蓋多元化業務，包括但不限於：金融科技、互聯網金融、財富管理、資產管理、投資銀行及數字資產；致力為客戶提供安全可靠、優質便捷的一站式金融服務及產品。集團旗下成員在主要金融市場持有多個牌照，包括由香港證監會發出的第1、2、3、4、5、6、9類受規管活動牌照、香港保險經紀業務牌照、香港信託或公司服務提供者牌照，同時也是香港交易所參與者（經紀代號：0974及0977）。此外，集團全資美國經紀交易商子公司Eddid Securities USA Inc. 為美國金融業監管局 （FINRA）、全國期貨協會 （NFA） 、證券投資者保護公司 （SIPC）及納斯達克交易所 （NQX）的核准會員、並於美國證券交易委員會 （SEC）及商品期貨交易委員會（CTFC） 註冊；集團旗下新加坡全資子公司 Eddid Financial Singapore Pte. Ltd. 持有由新加坡金融管理局 （MAS） 批出的資本市場服務牌照（牌照編號：CMS101839）。了解更多：www.eddid.com.hk

關於Eddid USA

Eddid Securities USA Inc.（「艾德證券（美國）」或「Eddid USA」）為艾德金融控股有限公司旗下之美國經紀商子公司。Eddid USA於美國證券交易委員會（SEC）及商品期貨交易委員會（CTFC）註冊；同時為美國金融業監管局（FINRA）、全國期貨協會（NFA）、證券投資者保護公司（SIPC）及納斯達克交易所（NQX）的核准會員。Eddid USA根據美國證券法例在美國提供投資銀行服務和相關產品，以及線上自助零售證券賬戶服務。Eddid USA並未有在美國以外的任何其他司法管轄區註冊。了解更多：www.eddidusa.com

SOURCE 艾德金融