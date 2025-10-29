跨境支付的下一站：中小企業的困境與穩定幣的崛起

六萬億美元的「機會缺口」

MetaComp 的研究顯示，全球每日外匯交易量高達 7.5 萬億美元，而區塊鏈跨境支付與結算的年佔比不足 5%。這意味著中小企業被排除在一個高達 6.2 萬億美元的高效結算網絡之外。

白皮書進一步揭示：

時間成本高昂： 每延遲一天結算，企業可能損失 0.6% 至 2.1% 的交易金額；

每延遲一天結算，企業可能損失 的交易金額； 中小企業支付更多： 相比大型企業，SMEs 的跨境交易費用高出 15% 至 30% ；

相比大型企業，SMEs 的跨境交易費用高出 ； 穩定幣已具系統影響力：穩定幣流動已對美國國債收益率（T-Bill）產生 2–8 個基點的影響。

這些數字背後，是中小企業在資金鏈與市場機會之間艱難平衡的現實。

對許多亞太跨境企業來說，時間延遲比手續費更致命——資金未及時到帳，意味著供應中斷、合同失效、增長受阻。

從 SWIFT 到 Web 2.5 ：支付體系的過渡

白皮書將跨境支付的演進分為三個階段：

傳統階段（ SWIFT ）——以美元為中心的全球結算體系，奠定了信任與穩定的基礎; 過渡階段（ Web 2.5 ）——合規監管與區塊鏈技術並行，開啟「可編程支付」時代； 未來階段（主權穩定幣）——不同國家的央行穩定幣在監管框架下實現點對點即時結算。

MetaComp 目前正处于第二阶段的前沿。其旗舰平台 StableX 将区块链与传统外汇体系深度融合，实现 T+0 同日结算，覆盖 30 种法币与六大稳定币，让中小企业首次能以机构级速度与透明度参与全球资金流动。

Alpha Ladder Group 董事長及聯合創始人 Dr. Bo Bai 表示：「跨境支付的演進不是取代舊體系，而是讓合規與效率並行。SWIFT 奠定了信任基礎，而 Web 2.5 則讓這種信任實現數位化與可編程化。」

穩定幣：從技術創新到宏觀影響

過去幾年中，穩定幣的角色從加密貨幣的衍生工具，逐步演變為全球流動性的新基礎設施。

MetaComp 的研究發現，穩定幣流量已開始影響美國國債市場，這表明它已不僅是支付手段，更是全球資金配置的新通道。

MetaComp 聯席總裁陳佩玲女士（Tin Pei Ling）指出：「中小企業需要的是信任與確定性——只要能確保資金安全、合規、準時到帳，才能真正釋放區域貿易的潛力。」

面向未來的支付藍圖

在新加坡金融管理局（MAS）的監管框架下，MetaComp 正以「合規驅動創新」為核心理念，透過 StableX 與 CAMP（客戶資產管理平台）構建連接傳統金融與數位資產的橋樑。

這一架構的願景十分明確：讓跨境支付更快、更公平、更透明，讓中小企業不再被時間與成本束縛，真正參與全球價值鏈的下一階段。

完整白皮書《中小企業跨境支付：來自東盟的聲音與穩定幣崛起》現已上線： https://www.mce.sg/metacomp-whitepaper-cross-border-payments-for-smes-voices-in-asean-and-the-rise-of-stablecoins/

關於 StableX

StableX 是 MetaComp 開發與運營的旗艦平台，旨在彌合數位與傳統金融的差距。作為機構級跨境外匯與流動性路由平台，StableX 已實現 30 種貨幣與 6 大主流穩定幣的 T+0 同日結算。它結合區塊鏈速度與合規重點，為中小企業提供更快速、更透明、更可靠的跨境結算服務。

關於 MetaComp

MetaComp 是新加坡領先的持牌跨境外匯與數位資產基礎設施服務商，總部位於新加坡，獲新加坡金融管理局（MAS）依據《2019 年支付服務法》頒發牌照。公司採用 P2B2C（平台－商業夥伴－客戶）模式運營，致力於為金融機構、支付服務商、金融科技企業及跨國集團提供安全可靠的跨境支付與數位資產管理解決方案。

秉持合規運營、安全保障和機構級基礎設施的核心發展理念，MetaComp 提供一站式數位金融解決方案，涵蓋場外交易、交易所交易、法幣支付通道、合規數位資產託管及主經紀商服務。作為獲得 MAS 資本市場服務（CMS）牌照及認可市場營運商（RMO）資格的 Alpha Ladder Finance 集團旗下成員，MetaComp 透過其創新的客戶資產管理平台（CAMP），構建了連接傳統金融服務與數位資產的橋樑。

欲了解更多關於 MetaComp 及其合規基礎設施與解決方案的資訊，請造訪官網 www.mce.sg

SOURCE MetaComp Pte Ltd