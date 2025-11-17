MetaComp 推出 StableX 網路：嵌入風險智慧的受監管實時跨境支付結算網路

StableX 引擎是該網路的核心外匯基礎設施，也是實現 Web2.5 融合的關鍵橋樑，支持即時且低成本的流動性轉移。該引擎涵蓋所有主要資產轉換類型——包括法幣與法幣、法幣與穩定幣、穩定幣與穩定幣之間的交易——並實現 T+0 結算。依託智慧路徑編程技術，系統可自動識別並選擇最具成本效益與時間效率的清算路徑，靈活調用傳統 SWIFT 通道且受監管的穩定幣網路。

與之互補的是 VisionX 引擎，這是 MetaComp 專有的實時風險智慧系統，它將 Web2/法幣監控與 Web3/穩定幣/加密資產行為分析連接起來，有效防範跨域漏洞被惡意利用。VisionX 引擎對每一筆交易進行持續篩查、風險評分與身份驗證，確保即時結算不僅高效，且在傳統金融體系與區塊鏈通道中均符合法規要求。

作為行業首批統一的合規智慧系統之一，VisionX 引擎將交易行為監控（KYT）的洞察深度嵌入支付流程，顯著提升操作透明度與系統可信度，使實時支付真正達到機構級標準。透過在傳統銀行通道與區塊鏈流動性池之間構建合規橋樑，MetaComp 實現了複雜金融工程的技術整合，同時屏蔽底層複雜性——保持使用者體驗的即時、透明和安全。

StableX 網路是為 MetaComp 的合作夥伴——包括銀行、支付服務提供商、穩定幣發行方、Web3 機構及資料服務商——量身設計並協同構建的。該網路實現受監管金融體系與基於區塊鏈的基礎設施之間的互聯互通，將原本閒置的流動性轉化為持續、全天候（7×24 小時）運行的跨境資金流轉效率，所有操作均在機構級合規框架下完成。

彌合全球支付差距 ——尤其針對支付服務提供 商

隨著全球貿易持續擴張，世界貿易組織預計 2025 年全球貿易總額將突破 33 萬億美元，但跨境支付仍面臨碎片化嚴重、成本高昂等問題。當前跨境交易平均清算時間長達兩天，手續費高達 6.2%，延遲與高成本對支付服務提供商及其終端客戶（尤其是中小型企業）造成顯著影響。

透過整合即時結算、合規性管理與 Web2.5 互操作能力，StableX 網路有效應對上述結構性低效問題，為支付服務提供商及其客戶提供了更加智慧化、更具包容性的全球交易解決方案。

StableX 網路的主要特點包括 ：

StableX 引擎 -

T+0 結算 ，成本僅為傳統跨境支付的一小部分

，成本僅為傳統跨境支付的一小部分 智慧路徑選擇 ，同時使用 SWIFT 和穩定幣通道

，同時使用 SWIFT 和穩定幣通道 內置監管遵從性，保障交易順暢

VisionX 引擎 -

統一的 Web 2.5 智慧 ，連接法幣和加密資產，實現全面合規監控

，連接法幣和加密資產，實現全面合規監控 多源 KYT 引擎 ，統一資料並標準化風險

，統一資料並標準化風險 Web 2.5 風險引擎和動態 CRR ，實現端到端監控

，實現端到端監控 共用智慧網路 ，為實現合規目的進行統一、實時的協作

，為實現合規目的進行統一、實時的協作 全球 KYC 帳戶，單一已驗證身份可存取多項服務，減少重複操作和成本

"我們不僅僅是在加速支付。" MetaComp 聯席總裁陳佩玲女士表示："我們正在重塑金融連接的基礎，讓實時、受監管且具備風險智慧的交易成為新的全球標準。對於支付服務提供商而言，這意味著更快的資金獲取、改善的現金流以及在國際貿易中更公平的競爭環境。"

新加坡：受監管創新的藍 圖

StableX 網路的推出恰逢全球監管機構加速完善穩定幣與數位資產監管框架的關鍵時期。從歐洲 MiCA 法規到亞洲多地推行的監管沙盒機制，金融數位化進程正步入平衡效率與安全的新階段。

StableX 網路透過將實時合規智慧深度嵌入系統底層，確立了 MetaComp 在受監管金融科技創新領域的領先地位，也為長期受限於流動性短缺與高額結算成本的傳統金融機構及新興市場中小企業（SMEs）提供了更具包容性的金融服務路徑。

超越支付：為機構金融的下一層級提供動 力

MetaComp 的長期發展藍圖不僅限於支付領域。其底層基礎設施未來將进一步拓展至資金管理、流動性優化與智慧風險分析等場景，支撐一個融合 Web2 與 Web3 的綜合性金融生態系統。

目前，MetaComp 及其所屬阿爾法梯集團旗下的關聯實體共持有新加坡金融管理局（MAS）頒發的三類牌照，涵蓋十項受監管活動，包括數位支付代幣服務、跨境匯款、資本市場服務及認可市場營運商資格。這進一步增強了 StableX 網路作為銀行級、合規友好型跨境通道的公信力與穩定性。

作為根植於新加坡的受監管創新成果，StableX 網路體現了該國作為全球金融未來試驗場的戰略定位——在這裡，金融智慧化與機構級誠信同步演進。隨著 MetaComp 在亞太、中東及拉丁美洲市場的逐步擴展，公司將持續致力於賦能各類企業——從全球性銀行、支付服務商、Web3 機構到廣大中小企業——共同參與構建一個更智慧、更高效、更值得信賴的全球金融網路。

關於 MetaComp

MetaComp 是新加坡領先的持牌跨境外匯與數位資產基礎設施服務商，總部位於新加坡，獲新加坡金融管理局（MAS）依據《2019 年支付服務法》頒發牌照。公司採用 P2B2C（平台-商業夥伴-客戶）模式營運，致力於為金融機構、支付服務商、金融科技企業及跨國集團提供安全可靠的跨境支付與數位資產管理解決方案。

秉持合規營運、安全保障和機構級基礎設施的核心發展理念，MetaComp 提供一站式數位金融解決方案，涵蓋場外交易交易所交易、法幣支付通道、合規數位資產託管及主經紀商服務。作為獲得 MAS 資本市場服務（CMS）牌照及認可市場營運商（RMO）資格的 Alpha Ladder Finance 集團旗下成員，MetaComp 透過其創新的客戶資產管理平台（CAMP），構建了連接傳統金融服務與數位資產的橋樑。

公司最新研發的 StableX，是下一代跨境外匯與流動性路由基礎設施，透過穩定幣與美元的雙軌機制，智慧優化多幣種轉換與結算流程。該平台兼具數位資產的靈活性與機構級基礎設施的可靠性，以卓越的執行速度、成本優勢和穩定性，重新定義了全球資金流動的標準。作為 CAMP 平台的外匯基礎設施核心組件，StableX 進一步強化了這一面向全球金融未來設計的無縫合規生態系統。

欲了解更多關於 MetaComp 及其合規基礎設施與解決方案的資訊，請訪問官網 www.mce.sg 。

SOURCE MetaComp Pte Ltd