新加坡MetaComp完成2200萬美元Pre-A輪融資，加速混合法幣和穩定幣的合規Web2.5支付網路的建設

MetaComp持有新加坡金融管理局（Monetary Authority of Singapore）頒發的大型支付機構（Major Payment Institution）牌照，可以提供包括跨境支付服務（Cross Border Money Transfer）和數字支付代幣服務（Digital Payment Token）。公司秉持合規運營、安全保障和機構級基礎設施的核心發展理念，通過客戶資產管理平台（CAMP）與StableX支付網路，為全球金融機構、支付服務提供商及跨境企業提供跨境支付、穩定幣結算、數字資產託管與流動性管理等一站式服務，並結合其持有證券和託管牌照的母公司為支付客戶提供更高效的Web2.5財資管理等服務。堅持以合規展業為本，結合技術創新的優勢，公司已為全球30多個國家的客戶提供全棧式合規穩定幣支付服務，目前月交易流水達10億美金，已成為新加坡最大持牌穩定幣支付服務平台。

2025年5月，MetaComp推出專為跨境B2B打造的外匯與流動性智慧路由引擎——StableX引擎，兼具SWIFT傳統銀行通道與穩定幣網路支持能力，為跨境商戶、出海商戶/機構、支付服務提供商、金融科技公司和全球企業提供7×24小時外匯交易與實時最優路徑選擇服務，精準匹配數字經濟對速度、成本效益與可靠性的需求。目前，StableX引擎已覆蓋USDT、USDC、RLUSD、FDUSD、PYUSD、WUSD等超10種主流穩定幣資產，後續將持續擴展全球高流通、高合規性的資產類型。

在此基礎上，MetaComp於今年11月發布實時Web2.5跨境支付結算網路——StableX網路。StableX網路以StableX引擎提供外匯與穩定幣流動性，由VisionX引擎賦能傳統金融到區塊鏈金融的Web2.5端到端交易監測及風險控制，結合多個傳統金融反洗錢資料庫和多個Web3.0的KYT鏈上掃描引擎和動態風險監測及評分模型實現端到端實時監控，並以共享智慧網路提升機構間對數字貨幣錢包的客戶實名認證等KYC協作效率。依託VisionX引擎的合規保障，StableX網路在Web2.5架構下實現SWIFT與穩定幣網路的合規互聯，在全球範圍內解決穩定幣之前無法有效滿足客戶身份識別和反洗錢要求，以及存在被用於洗錢、集資詐騙、違規跨境轉移資金等非法活動風險的問題。

MetaComp聯席總裁陳佩玲（Tin Pei Ling）表示，由衷感謝所有投資人對我們的認可與支持。當前全球數字金融發展迅猛，支付產業逐步過渡到Web2.5階段，「合規與效率難以兼顧」的困境愈發凸顯。MetaComp精準解決了跨境成本支付高、結算效率低、資金流轉安全性不足及RWA代幣化缺乏合規鏈路等一系列關鍵堵點，為行業提供了基礎設施「樣板」。未來，我們將突破支付業務邊界，依託集團牌照組合優勢，戰略布局資金管理、流動性優化、風險分析等多元服務，加速構建成整合化的Web2.5金融生態系統，推動全球數字資產互聯互通。

諾亞財富表示，看好MetaComp以穩定幣跨境支付為入口的Web2.5「支付 + 財資管理」一體化布局，在新加坡MAS完整牌照體系和稀缺銀行通道加持下，有望在亞非拉等新興市場B2B結算場景中持續擴大規模，成為全球領先的Web2.5金融基礎設施提供商。未來諾亞將依託自身在全球高淨值客戶和資產管理領域的優勢，與MetaComp在合規數字資產與跨境資金管理等方向深度協同，為客戶提供更高效、安全的資產配置與支付解決方案。

雲九資本創始合夥人曹大容表示，穩定幣支付市場的爆發式增長疊加監管框架的日益清晰，正為具備合規與技術實力的機構創造難得的結構性機遇，而MetaComp已在這一賽道獲得極具優勢的起跑位置。MetaComp核心團隊不僅具備橫跨傳統金融及區塊鏈金融的頂尖產業理解和技術能力，更成功地將這種複合優勢落地為高商業價值的產品。MetaComp的戰略遠不止於支付本身，而是以支付為支點，結合其持有財富牌照母公司一起，向財資管理等高利潤增值服務縱深延展，展現出巨大的成長空間與業務想像力。相信MetaComp有望成長為全球領先的下一代跨境支付與金融基礎設施服務商。

存然資本董事Frank Li表示，MetaComp是數字金融支付的重要基礎設施，有利於提升全球金融的穩定、效率和合規性，我們對亞洲金融產業合規發展充滿信心。存然資本後續仍將積極立足亞太，布局全球，探索融合亞洲的產業優勢和全球的資本力量，支持全球新興產業發展。

關於 MetaComp

MetaComp 是新加坡領先的持牌跨境外匯與數位資產基礎設施服務商，總部位於新加坡，獲新加坡金融管理局（MAS）依據《2019 年支付服務法》頒發牌照。公司採用 P2B2C（平台-商業夥伴-客戶）模式營運，致力於為金融機構、支付服務商、金融科技企業及跨國集團提供安全可靠的跨境支付與數位資產管理解決方案。

秉持合規營運、安全保障和機構級基礎設施的核心發展理念，MetaComp 提供一站式數位金融解決方案，涵蓋場外交易交易所交易、法幣支付通道、合規數位資產託管及主經紀商服務。作為獲得 MAS 資本市場服務（CMS）牌照及認可市場營運商（RMO）資格的 Alpha Ladder Finance 集團旗下成員，MetaComp 透過其創新的客戶資產管理平台（CAMP），構建了連接傳統金融服務與數位資產的橋樑。

公司最新研發的 StableX，是下一代跨境外匯與流動性路由基礎設施，透過穩定幣與美元的雙軌機制，智慧優化多幣種轉換與結算流程。該平台兼具數位資產的靈活性與機構級基礎設施的可靠性，以卓越的執行速度、成本優勢和穩定性，重新定義了全球資金流動的標準。作為 CAMP 平台的外匯基礎設施核心組件，StableX 進一步強化了這一面向全球金融未來設計的無縫合規生態系統。

欲了解更多關於 MetaComp 及其合規基礎設施與解決方案的資訊，請訪問官網 www.mce.sg 。

