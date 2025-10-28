金曲獎得主林俊傑獻唱《王者榮耀》十周年版本主題曲，開啟游戲領域下一個跨界熱門之作

深圳 2025年10月28日 /美通社/ -- 全球游戲巨作《王者榮耀》發布十周年版本主題曲《明日坐標》，目前已在騰訊音樂娛樂集團旗下的QQ音樂、酷狗音樂、酷我音樂，以及Apple Music、Spotify、KKBOX等主流平台上線。歌曲一經發布便登頂多個榜單，成為華語流行樂與風靡全球的游戲IP跨界聯動的又一現象級力作。

《明日坐標》由《王者榮耀》品牌代言人、華語樂壇重量級歌手、兩度榮獲金曲獎最佳男歌手獎的林俊傑作曲並獻唱，並由知名音樂制作人、資深音樂策劃易家揚作詞。林俊傑將這首歌描述為「獻給每一位仍在書寫未來篇章的追夢者，讓音樂引領我們抵達命定的傳奇」。歌曲上線後，迅速登上QQ音樂、酷狗音樂等國內主要流媒體平台榜首。截至目前，該曲全網收藏量已突破200萬，在社交媒體上引發70多個熱搜話題，累計曝光量超6億次，刷新了多項游戲音樂紀錄。