金曲獎得主林俊傑獻唱《王者榮耀》十周年版本主題曲，開啟游戲領域下一個跨界熱門之作
新聞提供者Tencent Music Entertainment Group
28 10月, 2025, 23:29 CST
深圳 2025年10月28日 /美通社/ -- 全球游戲巨作《王者榮耀》發布十周年版本主題曲《明日坐標》，目前已在騰訊音樂娛樂集團旗下的QQ音樂、酷狗音樂、酷我音樂，以及Apple Music、Spotify、KKBOX等主流平台上線。歌曲一經發布便登頂多個榜單，成為華語流行樂與風靡全球的游戲IP跨界聯動的又一現象級力作。
《明日坐標》由《王者榮耀》品牌代言人、華語樂壇重量級歌手、兩度榮獲金曲獎最佳男歌手獎的林俊傑作曲並獻唱，並由知名音樂制作人、資深音樂策劃易家揚作詞。林俊傑將這首歌描述為「獻給每一位仍在書寫未來篇章的追夢者，讓音樂引領我們抵達命定的傳奇」。歌曲上線後，迅速登上QQ音樂、酷狗音樂等國內主要流媒體平台榜首。截至目前，該曲全網收藏量已突破200萬，在社交媒體上引發70多個熱搜話題，累計曝光量超6億次，刷新了多項游戲音樂紀錄。
值得注意的是，《明日坐標》的影響力已突破音樂與游戲領域，正演變為一場席卷多地的網絡文化共創熱潮。從北京到貴州再到浙江，中國內地超280家文旅機構自發將該曲作為背景音樂，與當地地標和城市風光結合創作視頻，在各大短視頻平台引發接力傳播。
《明日坐標》以「征途之約」為主題。其旋律與歌詞之所以能引發深刻共鳴，在於它凝聚了熱門國民IP《王者榮耀》十年來所積累的情感記憶與能量。因此，這部作品已超越旋律本身，成為玩家對自身青春與故事的回應。歌曲發布後在全球玩家與樂迷中掀起巨大反響，既體現了作品本身的非凡造詣與情感深度，也印證了《王者榮耀》作為IP所具備的強大文化影響力與跨界號召力。通過此次合作，騰訊音樂娛樂集團通過內容共創與整合營銷，助力游戲IP在視覺、玩法與聽覺維度實現多元表達。此次合作也凸顯了音樂在游戲生態中日益擴大的文化角色與影響力。未來，騰訊音樂娛樂集團將繼續深化與具有全球影響力的文化IP的戰略合作，在不同文化內容生態中發揮音樂的獨特力量，助力優質原創作品觸達更廣泛的國際受眾。
SOURCE Tencent Music Entertainment Group
分享這篇文章