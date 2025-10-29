Pemenang Golden Melody Awards JJ Lin Luncurkan Lagu Khusus yang Merayakan 10 Tahun "Honor of Kings", Hit Berikutnya dari Dunia "Gaming"

"Atlas of Tomorrow" diciptakan dan dibawakan oleh JJ Lin — brand ambassador Honor of Kings, bintang besar Mandopop yang telah dua kali meraih Golden Melody Awards untuk kategori Penyanyi Pria Terbaik — sedangkan, liriknya ditulis oleh Kevin Yi, penulis lagu ternama dan penata musik senior. JJ Lin menggambarkan lagu ini sebagai "persembahan bagi setiap pemimpi yang masih menuliskan kisah masa depan, membiarkan musik menuntun kita pada jalan yang seharusnya kita tempuh." Lagu ini mencapai posisi teratas di QQ Music, Kugou, dan berbagai platform musik utama di Tiongkok. Hingga saat ini, "Atlas of Tomorrow" telah disimpan lebih dari dua juta kali, menghasilkan lebih dari 70 trending topics di berbagai media sosial, dan meraih lebih dari 600 juta views — memecahkan berbagai rekor baru untuk musik bertema game.

Menariknya, pengaruh "Atlas of Tomorrow" meluas hingga melampaui dunia musik dan game, bahkan menjadi gerakan budaya secara lintaswilayah di media internet. Lebih dari 280 badan pariwisata di seluruh Tiongkok, dari Beijing hingga Guizhou dan Zhejiang, ikut menggunakan lagu ini sebagai lagu latar video yang menampilkan pemandangan kota, memicu tren viral di berbagai platform video pendek.

Mengusung tema "Gathering for Journey" atau "Berkumpul untuk Menempuh Perjalanan", lagu ini menggambarkan perjalanan emosional dan kenangan selama satu dekade yang terjalin dalam Honor of Kings, sebuah game nasional yang sangat populer. Lagu ini bukan hanya melodi, namun juga wujud nostalgia dan kenangan pemain game tentang masa muda mereka. Sambutan luar biasa dari para gamer dan penggemar musik di seluruh dunia mencerminkan kualitas produksi lagu ini, kedalaman emosional, serta kekuatan budaya dan daya tarik lintasindustri Honor of Kings. Lewat kolaborasi ini, Tencent Music Entertainment (TME) turut memperluas jangkauan game tersebut ke berbagai dimensi — mulai dari visual, gameplay, hingga musik — melalui kampanye kolaboratif dan kemitraan konten. Ke depan, TME akan terus mempererat kemitraan strategis dengan karya berlisensi yang bernuansa kultural dengan pengaruh global, serta mempromosikan kekuatan musik dalam ekosistem konten lintasbudaya, dan membantu karya orisinal berkualitas untuk menjangkau audiens internasional.

SOURCE Tencent Music Entertainment Group