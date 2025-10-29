골든멜로디 어워드 수상자 JJ 린, '아너 오브 킹즈' 10주년 테마곡 공개...게임계 차세대 크로스오버 히트작 예고

'아틀라스 오브 투모로우'는 '아너 오브 킹즈'의 브랜드 앰버서더이자 만도팝 거장이며, 골든멜로디 어워즈 최우수 남성 가수상을 두 차례 수상한 JJ 린(JJ Lin)이 작곡과 보컬을 맡았다. 작사는 히트메이커이자 베테랑 음악 프로듀서 케빈 이(Kevin Yi)가 담당했다. JJ 린은 이 곡에 대해 "여전히 자신만의 미래를 써 내려가는 모든 꿈 꾸는 이들에게 바치는 노래로, 음악이 우리가 살아가게 될 이야기로 이끌어주길 바란다"고 설명했다. '아틀라스 오브 투모로우'는 발매 직후 QQ 뮤직과 쿠구 등 주요 중국 스트리밍 차트 1위를 차지했다. 기사 발행 시점을 기준으로 여러 플랫폼에서 200만 건 이상의 저장 건수, 70개 이상의 트렌딩 토픽, 6억 회 이상의 조회 수를 기록하며 게임 음악 사상 다수의 기록을 갈아치웠다.

주목할 점은 '아틀라스 오브 투모로우'의 영향력이 음악과 게임을 넘어 다수 지역으로 확산된 온라인 문화 공동창작 움직임으로 발전했다는 것이다. 베이징, 구이저우, 저장성 등 중국 전역의 280개 이상 관광 당국이 자발적으로 이 곡을 배경음악으로 활용해 지역 명소와 도시 풍경을 담은 영상을 제작했고, 이는 숏폼 영상 플랫폼에서 바이럴 릴레이 현상을 일으켰다.

'아틀라스 오브 투모로우'의 주제는 '함께 떠나는 여정(Gathering for Journey)'이다. 이 곡의 멜로디와 가사가 깊은 공감을 불러일으키는 이유는 지난 10년간 국민적인 사랑을 받는 IP '아너 오브 킹즈'에 쌓인 감정과 기억, 에너지를 담아냈기 때문이다. 따라서 이 작품은 단순한 멜로디를 넘어 플레이어들의 청춘과 이야기에 대한 응답이 됐다. 발매 이후 전 세계 게이머와 음악 팬들 사이에서 폭발적인 반응을 얻은 것은 곡의 탁월한 완성도와 감정적 깊이뿐만 아니라 IP로서 '아너 오브 킹즈'가 지닌 강력한 문화적 영향력과 크로스오버 매력을 함께 보여준다. 이번 파트너십에서 TME는 콘텐츠 공동 창작과 통합 캠페인을 추진하며 게임 IP가 시각•게임플레이•사운드 전반에 걸쳐 다층적인 표현을 구현하도록 했다. 이 협업은 게임 생태계 속에서 음악의 문화적 역할과 영향력이 확대되고 있음을 보여주는 대표적인 사례로 평가된다. TME는 앞으로도 글로벌 영향력을 지닌 문화 IP와의 전략적 제휴를 강화하고, 다양한 문화 콘텐츠 생태계 속에서 음악의 고유한 힘을 전하며, 우수한 오리지널 콘텐츠가 더 넓은 글로벌 관객에게 전달될 수 있도록 지원할 계획이다.

SOURCE Tencent Music Entertainment Group