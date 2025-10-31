首屆國際珠寶時尚主題月啟幕，上海加速建設國際珠寶時尚高地

香港 2025年10月31日 /美通社/ -- 2025年10月30日，首屆國際珠寶時尚主題月暨2025上海高級定制周於大豫園文化片區啟幕。作為上海國際珠寶時尚功能區揭牌後的首場重量級活動，首屆國際珠寶時尚主題月不僅將帶來一系列精彩活動，更將開啟功能區建設的新篇章。

功能區標識揭曉， 6 名「大咖團」成員亮相， 2 項合作協議簽署， 15 家重點品牌受鑰

開幕儀式上，上海國際珠寶時尚功能區標識正式揭曉，來自學術界、藝術屆、時尚界、傳媒界的楊明星、孫捷、Dietmar、崔磊、邱啟敬、徐金等六名首屆「大咖團」成員接受證書。多位專家智囊的加入以及官方標識的啟用，標誌着功能區以國際視野規劃定位邁入新的發展階段。

在品牌受鑰儀式上，深耕於精品黃金、寶玉石、國際名牌、新銳設計師品牌領域的15家品牌負責人集中上台接受象徵着友好合作的功能區金鑰匙；在合作簽約環節，紫金礦業集團黃金珠寶有限公司和中國珠寶玉石首飾行業協會與功能區運營主體進行簽約，開啟了與功能區共謀發展的新篇章。首批受鑰品牌和合作簽約平台，將有效促進功能區打造產業鏈上下游資源整合，構建集展示、交流與合作為一體的品牌發展平台，為功能區注入強勁動能。

上海國際時尚聯合會會長、復星國際聯席CEO徐曉亮表示：「首屆珠寶時尚主題月是推動上海國際珠寶時尚功能區『集聚效應』全面綻放的重要一環。以活動為媒介，融合黃金珠寶、高端定制與消費體驗，匯聚全球頂尖的設計力量、商業資源與消費目光，歷史的『銀樓街』與『集散地』，有望蝶變成引領未來的時尚高地與消費熱土。」

同步啟動的2025上海高級定制周，生動展現了珠寶與高級時裝、藝術設計等多領域的跨界融合。東方珠寶第一品牌熙・東方藝術珠寶聯手上海第一代高定設計師潘虹PAN'S打造的啟幕大秀《生命禮成 • 三禮序章》，以非遺技藝融合現代精工，珠寶作品與高定服飾完美碰撞，詮釋珠寶時尚的東方美學，彰顯中國文化自信。

「大豫園」打造，上海國際珠寶時尚功能區核心區域

今年5月16日，為助力上海國際消費中心城市建設，打造世界珠寶行業發展新高地，上海國際珠寶時尚功能區揭牌成立。作為復星時尚產業旗艦平台，植根黃浦區的豫園股份是功能區的重要參與主體，著力將大豫園文化片區打造成為上海國際珠寶時尚功能區的核心區域。

大豫園片區是中國現代珠寶產業的發祥地，每年遊客接待量超過4000萬人次，形成黃金珠寶鑽石巨大的市場需求和消費潛力。空間佈局上，豫園商城與BFC形成「雙核驅動」，有效促進黃金珠寶消費與多元要素的跨界融合。前者集珠寶時尚、文化商業、餐飲娛樂、智慧零售等多元業態於一體，後者則引入高級珠寶與國際精品，構建起國內外知名品牌矩陣。同時，區域內還集聚了一批行業領先的檢驗檢測機構、職業技能培訓機構和行業協會，形成了完善的專業服務體系，為產業升級提供全方位保障。

世界黃金協會中國區CEO王立新認為，當前黃金市場正呈現出投資與消費雙輪驅動的強勁態勢，上海國際珠寶時尚功能區和大豫園片區的規劃建設恰逢其時。「大豫園」不僅是上海的城市文化名片，更承載了黃金珠寶產業的歷史。在這裡，黃金的交易與消費天然地與文化、旅遊和藝術緊密相連，依託豫園巨大的客流量、豐富的商業形態以及上海黃金交易所的要素市場功能，將構建一個「從文化感知到消費實現」的完整閉環。

值得一提的是，珠寶產業也是豫園股份的核心優勢產業。豫園股份不僅擁有老廟、亞一等老字號品牌，更有DJULA等具有國際影響力的珠寶品牌。隨着上海國際珠寶時尚功能區政策的逐步推進，豫園股份有望在珠寶產業的品牌升級、資源整合和國際合作等方面獲得更多支持，為產品創新、渠道拓展及國際化佈局上創造更有利的條件。與此同時，功能區也將依託豫園股份在珠寶時尚領域的深厚積累與產業優勢，加速構建集設計研發、品牌孵化、融合創新、專業服務於一體的高端生態圈，進一步增強上海在全球珠寶時尚格局中的綜合競爭力與話語權。

主題月活動激發珠寶時尚消費新活力

首屆國際珠寶時尚主題月期間，新店開業、大秀亮相和消費禮遇的熱潮不斷。老廟古韻金、CIGALONG龍梓嘉BFC新店將相繼開業，中國傳統黃金美學與獨立設計師創新概念交相輝映，進一步推動大豫園消費生態的協同發展。與此同時，BFC還與高級珠寶品牌聯合打造多場品牌沙龍，輪番點燃滬上秋冬珠寶穿搭高定風尚。

伴隨着首屆國際珠寶時尚主題月的啟幕，上海國際珠寶時尚功能區將持續開展展會節賽牽引、招商引資促進、空間載體建設、功能能級提升、品牌設計孵化、創新賦能升級等六大行動，著力打造黃金珠寶交易展示集聚地、設計定制中心、品牌消費中心、融合創新中心、專業服務基地，將功能區建設成為「引領全國，輻射亞太，鏈接世界」的國際珠寶時尚產業新標桿。

SOURCE 復星