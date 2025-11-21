復星國際榮獲《彭博商業周刊中文版》頒發「ESG 領先企業大獎」

香港2025年11月21日 /美通社/ -- 11月19日，《彭博商業周刊/中文版》攜手全球知名會計師事務所德勤在香港成功舉辦第七屆「ESG領先企業2025」頒獎典禮。大會邀請香港特別行政區政府財經事務及庫務局副局長陳浩濂太平紳士發表主題演講並頒獎。復星國際榮獲「ESG領先企業大獎」，以表彰其在ESG戰略、公司治理、社會責任、環境保護、信息披露及與利益相關者積極溝通等方面的卓越表現，獲得市場廣泛認可。

此次榮獲「ESG 領先企業大獎」（組別一：市值超過120億港元）的公司合共12家，全為香港大型上市企業如恒基兆業地產、新鴻基地產、香港中華煤氣、和黃醫藥、中國電信、中國聯合網絡通信、中銀香港等。

持續「創造影響力」，ESG表現備受肯定

回顧過往，復星一直關注全球可持續發展領域的變革和發展，已建立完善的ESG管理體系，多年來將ESG管理要求融入經營管理中，並積極響應國家及全球可持續發展戰略、保障信息安全、促進科技創新、落實「雙碳」目標、保障員工權益，助力可持續管理與價值創造。

復星的可持續發展戰略：「創造影響力」（Create IMPACT），確定了六大長期戰略方向，即：I: Innovation-driven 創新驅動、M: Mindful Operation 責任運營、P: People and Partner Oriented 以人為本、A: Advanced Governance精益治理、C: Climate and Planet Positive 綠色發展、T: Transparency透明真實，這是復星成立以來的初心延續，也是ESG實踐長期貫徹執行的保障。

近年來，復星在ESG各方面都有突出表現。截至目前，復星國際MSCI ESG評級持續保持AA；復星國際於2025年再度成功入選標普全球《可持續發展年鑑2025》，並在《可持續發展年鑑》（中國版）2025名列最佳1%；恒生可持續發展評級持續取得AA-，並連續入選恒生可持續發展企業基準指數成份股；富時羅素FTSE ESG評分保持領先，並持續入選富時羅素社會責任指數（FTSE4Good Index Series）成份股。

創新驅動，積極回饋社會

復星堅持創新驅動，旗下健康產業研發的抗癌藥物，廣泛惠及癌症患者。截至目前，復星旗下生物藥創新產品已觸達近60個國家和地區，惠及全球超85萬患者。其中，自主研發的創新型抗PD-1單抗H藥漢斯狀，是全球首個獲批用於一線治療小細胞肺癌的抗PD-1單抗。截至目前，H藥已在中國、歐盟、英國、新加坡、印度等近40個國家和地區獲批上市。

今年以來，復星在創新藥領域實現多點破局。HLX43是一款靶向PD-L1的抗體偶聯藥物（ADC），正在中、美、澳等國家開展非小細胞肺癌、胸腺癌等實體瘤的臨床研究。目前，全球範圍內尚無PD-L1 ADC獲批上市，HLX43有潛力成為高效、安全的「廣譜抗癌藥」。此外，在小分子創新藥方面，復星自研的靶向藥物復邁寧獲批兩項罕見病適應症，填補了相關罕見病腫瘤領域的治療空白。

立業為善，積極回饋社會

為更好地推動企業社會責任的履行和實施，復星基金會於2012年成立，在全球應急馳援、鄉村振興、健康、教育、文化藝術及青少年發展等領域不懈努力，創造社會價值。其中，復星基金會的鄉村醫生項目自2017年底開展以來，已覆蓋全國16個省、市、自治區的78個縣，守護2.5萬名鄉村醫生，惠及300萬戶農村家庭。

在青年創業發展領域，2016年初，復星聯合復星葡萄牙保險Fidelidade、葡萄牙醫療集團Luz Saúde共同發起 「Protechting全球青年創新創業項目」。2016年發起以來，該項目已吸引50多個國家和地區的青年參與，促成50多個試點項目的孵化和6個青創項目的規模化發展。目前Protechting 8.0以「創新無國界」為主題正在全球招募，聚焦保險科技、醫療科技、人工智能等前沿領域，致力於為青年搭建國際化展示與資源對接平台。

積極應對氣候變化，推動低碳轉型發展

面對氣候變化這個嚴峻的長期風險，復星深刻認識到全球協作應對這一挑戰的重要性。復星一方面積極響應國家「雙碳」目標，推動碳中和與節能減排，另一方面，已於2021年向社會做出承諾：「力爭於2028年實現碳達峰、2050年實現碳中和」，通過制訂氣候變化緩解和適應策略，支持《巴黎協定》的1.5℃控溫目標。

集團同時積極推動各成員企業開展氣候行動。集團在上海的主要辦公場所－上海地標型建築外灘金融中心（BFC）於2024年成功入選上海市首批碳達峰碳中和試點示範名單，成為示範名單中唯一規模超20萬平方米的大型商業綜合體。

全球化與創新，驅動可持續未來

植根於中國，成長於全球，復星長期堅持「全球化」和「創新」兩大核心增長引擎，是中國少數既積累了深厚科技與創新能力，又具備全球運營與投資能力的企業。憑藉完善的全球產業生態佈局，復星在超過40個國家和地區負責任運營，積極助力全球民生福祉與可持續價值創造。

面向未來，復星將繼續通過創新和負責任的全球運營，積極承擔更多社會責任，在「創造影響力」可持續發展戰略的引領下，矢志創造更加負責任、包容和可持續的未來。

