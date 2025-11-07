京都祇園賽萊斯廷酒店連續第二年榮獲米其林一星鑰評級

京都祇園賽萊斯廷酒店坐落於京都東山區的核心地帶，這裡既有寧靜之美，又承載著深厚的文化底蘊，與歷史悠久的建仁寺僅數步之遙。酒店將永恆的京都美學與當代雅致韻味和諧相融。賓客可品嘗由歷史名店八阪圓堂精心打造的京都風味早餐，在可俯瞰雅致庭園的寧靜公共浴池中放鬆身心，亦可在客房休息區沉浸於日本藝術氛圍中，這裡備有折紙和傳統文具，供賓客靜心品味。這個秋季，酒店還邀請賓客開啟一場「悅己之旅」，在京都的秋日勝景中，尋覓一方寧靜、美麗與煥活身心的休憩之所。

賽萊斯廷酒店品牌在日本擁有三處獨具特色的目的地——京都、東京銀座與東京芝區。每一家酒店都秉承「優雅憩所」的理念，汲取當地文化與環境的靈感，為賓客打造精緻體驗。今年秋天，我們誠邀賓客在定義賽萊斯廷體驗的舒適氛圍、優雅格調與真誠款待中，領略京都絕美的紅葉盛景，盡享季節魅力。

京都祇園賽萊斯廷酒店

地址：572 Komatsucho, Yasaka-dori, Higashioji Nishi, Higashiyama-ku, Kyoto 605-0933

官網：https://www.celestinehotels.jp/en/kyoto-gion/

東京芝賽萊斯廷酒店

官網：https://www.celestinehotels.jp/en/tokyo-shiba/

銀座賽萊斯廷酒店

官網：https://www.celestinehotels.jp/en/ginza/

周邊賞楓景點推薦

京都紅葉最佳觀賞期通常為11月下旬至12月上旬。

清水寺與八阪神社區域

這片位於東山區的著名景區，坐擁紅葉掩映古寺的絕美景致，距酒店僅12分鐘步行路程。在限定的秋季夜間特別參觀期間，清水寺將綻放空靈之美，邀請遊客沉浸於京都迷人的秋夜意境。

2025年秋季亮燈活動：11月22日（週六）至12月7日（周日）

延長開放時間：下午5:30至晚上9:00（最後入場時間）

建仁寺

作為京都最古老的禪寺和臨濟宗建仁寺派的大本山，這座精神地標散發著靜謐氣息，與秋色相得益彰。寺內標誌性石庭以白砂綠苔為襯，更加凸顯紅葉的柔美。從酒店步行7分鐘即可抵達這座寧靜聖地，堪稱悠然冥想的理想場所。

2025年秋季亮燈活動：11月29日（週六）至12月13日（週六）

延長開放時間：下午5:30至晚上7:00（最後入場時間）

其餘四家入選《米其林指南》的酒店

除京都祇園賽萊斯廷酒店外，三井不動產飯店管理旗下另有四家酒店亦獲收錄，彰顯了集團對精緻設計、優雅舒適度及真誠待客之道的不懈追求。

亮點：

銀座賽萊斯廷酒店

—坐落於銀座核心地帶的都市桃源，提供寧靜雅致的客房，以及供應精緻美食的招牌餐廳Ginza Casita。

地址：8-4-22 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061

官網：https://www.celestinehotels.jp/en/ginza/

視頻導覽：https://www.youtube.com/watch?v=8vJUyvdQemc

三井花園飯店銀座普米爾

—銀座地區唯一的高層酒店，所有16層及以上客房皆可飽覽壯麗城景，盡顯低調優雅風範。

地址：13-1 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061

官網：https://www.gardenhotels.co.jp/ginza-premier/eng/

視頻導覽：https://www.youtube.com/watch?v=jPAnbGISxRQ

三井花園飯店橫濱港未來普米爾

—坐落於灣畔的優雅憩所，天際泳池可飽覽東京灣全景與遠方富士山剪影。

地址：Minato Mirai, Nishi-ku, Yokohama City, Kanagawa 220-0012

官網：https://www.gardenhotels.co.jp/yokohama-minatomirai-premier/eng/

視頻導覽：https://www.youtube.com/watch?v=QqPVnmgEI14

三井花園飯店京都三條普米爾

—隱匿於三條通的寧靜棲居，靜謐的庭院休息室與煥活身心的浴場設施，共同詮釋了京都獨有的「靜寂」美學。

地址：45-1 Hishiya-cho, Higashiiru, Higashinotoin, Sanjo-dori, Nakagyo-ku, Kyoto 604-8131

官網：https://www.gardenhotels.co.jp/kyoto-sanjo-premier/eng/

視頻導覽：https://www.youtube.com/watch?v=Qk0YPpWF_ZU

關於米其林星鑰評級

米其林星鑰評級於2024年創立，旨在表彰那些為賓客帶來啟發性非凡體驗的卓越酒店——正如米其林星級對精緻餐飲藝術的推崇。

一星鑰：具獨特個性與魅力的特別住宿體驗

二星鑰：難忘且精緻的卓越住宿體驗

三星鑰：在舒適、服務與設計上達到最高標準的非凡住宿

評估標準：

酒店本身即為旅行目的地 卓越的建築與室內設計 始終如一的服務品質與舒適體驗 彰顯非凡價值的獨特體驗 鮮明的個性與本真特質

關於三井不動產飯店管理

三井不動產飯店管理精心打造以下三大特色品牌，以契合多元化的現代生活方式：

三井花園飯店—— 以「Stay in the Garden」為理念 ，旗下34家分佈於日本及海外的酒店，將自然靈感融入靜謐空間，充分運用所在地域特色打造專屬場景體驗。

，旗下34家分佈於日本及海外的酒店，將自然靈感融入靜謐空間，充分運用所在地域特色打造專屬場景體驗。 賽萊斯廷酒店——以「羈絆」為核心理念的目的地酒店，讓住宿體驗本身成為旅行的精髓。

sequence——新一代生活方式品牌，提供自由靈活的個性化旅居方式。

在其企業理念指引下，三井不動產飯店管理始終致力於打造令人難忘的感官盛宴，讓每次旅程都充滿意義。公司正持續為全球眼光獨到的旅行者，重新定義當代日式待客之道。

三井花園飯店視頻：https://www.youtube.com/watch?v=3g34lBUUBYU

