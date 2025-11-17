阿布扎比致力深化與新加坡及印度的經濟夥伴關係

阿聯酋阿布扎比 2025年11月17日 /美通社/ -- 阿布扎比經濟發展部 (ADDED) 將於 2025 年 11 月 17 日至 21 日率領高級別經濟代表團訪問新加坡及印度，作為其建立並鞏固與全球主要經濟體關係的持續舉措之一。這兩次訪問再次印證阿布扎比致力擴大國際聯繫、促進雙邊貿易與投資關係，並為可持續發展開拓新機遇。

阿布扎比經濟代表團將於新加坡及印度，與當地政府高級官員、投資者及商界領袖會晤，共同探討在農業科技、醫療保健與生命科學、先進技術、可再生能源、金融服務、物流及製造業等具高增長潛力的領域建立夥伴關係。

阿布扎比經濟發展部主席 Ahmed Jasim Al Zaabi 閣下表示：「新加坡和印度均是全球最具活力、增長最快的經濟體之一，亦是阿布扎比乃至阿聯酋的主要戰略夥伴。我們此行旨在透過與政策制定者、商界及投資領袖會面，深化彼此的夥伴關係，並在多個領域創造和把握機遇。」

「在具遠見的領導層，以及支持創新和企業家精神的有利生態系統推動下，阿布扎比的『獵鷹經濟』持續騰飛，加快我們向智能、多元化及可持續經濟轉型。憑藉強勁的經濟基本面和世界一流的投資環境，我們正加倍努力，進一步加強與本地及國際夥伴在人工智能 (AI)、金融科技、綠色能源、生命科學、物流及先進產業等戰略經濟集群的合作。」

阿布扎比經濟發展部將聯同阿布扎比工商總會、阿布扎比全球市場 (ADGM) 及阿布扎比投資辦公室 (ADIO) 舉辦專題論壇及活動，匯聚具影響力的企業和投資者，共同商討建立長期夥伴關係的方案。

相關活動將展示阿布扎比經濟轉型和多元化策略所帶來的機遇，突顯其作為全球人才、企業和投資樞紐的地位。

新加坡和印度是阿布扎比及阿聯酋最重要的貿易和投資夥伴。2024 年，受惠於能源、科技和服務業的緊密合作，阿聯酋與新加坡的雙邊貿易額超過 185 億美元，而與印度的非石油貿易額更突破 650 億美元。

阿布扎比蓬勃發展、以創新為本的營商生態系統，持續吸引新加坡和印度的企業進駐。越來越多來自金融科技、醫療保健、基礎設施和教育領域的企業，正利用阿布扎比世界一流的基礎設施、便捷的環球網絡和優良的監管環境，於當地設立區域業務據點，以拓展全球市場。

SOURCE Abu Dhabi Department of Economic Development