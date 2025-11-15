アブダビ、シンガポールおよびインドとの経済連携を新たな高みへ

アブダビ（アラブ首長国連邦）, 2025年11月15日 /PRNewswire/ -- Abu Dhabi Department of Economic Development（ADDED）は、主要経済国との関係を構築・強化するための継続的な取り組みの一環として、2025年11月17日から21日まで、高官級経済代表団を率いてシンガポールとインドを訪問します。この2回の訪問は、国際的な関与の拡大、二国間貿易・投資関係の推進、そして持続可能な開発の新たな機会の開拓に対する首長国の取り組みを再確認するものです。

アブダビ経済代表団は、シンガポールとインド両国の政府高官、投資家、ビジネス・リーダーと会合し、アグリテック、ヘルスケア、ライフ・サイエンス、先端技術、再生可能エネルギー、金融サービス、物流、製造など、高い成長の可能性を秘めた分野での提携を模索する予定です。

ADDED 会長のAhmed Jasim Al Zaabi 氏は次のように述べています。「シンガポールとインドは世界で最もダイナミックで急成長している経済圏の1つであり、アブダビとUAEにとって重要な戦略的パートナーです。私たちの訪問は、政策立案者、ビジネス、投資リーダーらと連携し、さまざまな分野で機会を創出し、それを獲得することで、こうしたパートナーシップを深めることを目的としています。」

「先見の明のあるリーダーシップと、イノベーションと起業家精神を支援する有効なエコシステムによって、アブダビの『ファルコン・エコノミー（Falcon Economy）』構想は飛躍を続け、スマートで多様化した持続可能な経済への移行を加速させています。当社は、強固な経済基盤と世界クラスの投資環境に支えられ、AI、フィンテック、グリーン・エネルギー、ライフ・サイエンス、物流、先端産業などの戦略的経済クラスターにおける国内外のパートナーとの連携をさらに強化するための取り組みを強化しています。」

Abu Dhabi Chamber of Commerce、ADGM、Abu Dhabi Investment Office（ADIO）と共同で特別フォーラムやイベントを開催し、影響力のある企業や投資家を集めて長期的パートナーシップへの道筋について話し合います。

これらのイベントでは、アブダビの経済変革と多様化の取り組みから生まれる機会を紹介し、人材、ビジネス、投資を呼び込む世界的拠点として同首長国が絶好の立ち位置にいることを強調します。

シンガポールとインドは、アブダビとUAEにとって最も重要な貿易・投資パートナーです。アラブ首長国連邦とシンガポールの二国間貿易は185億米ドルを超え、インドとの非石油貿易はエネルギー、テクノロジー、サービスにおける強力な連携体制により、2024年には650億米ドルを超える見込みです。

アブダビの活気あるイノベーション主導のビジネス ・エコシステムは、シンガポールやインドの企業を惹きつけ続けています。フィンテック、ヘルスケア、インフラ、教育分野の企業が増えており、世界クラスのインフラ、接続性、規制環境の恩恵を受けて、世界市場にアクセスするために首長国に地域事業所を設立しています。

