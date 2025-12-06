阿布扎比簽署多項協議並探討機遇，深化與印度及新加坡的合作夥伴關係

透過進取的政策、有利營商的生態系統、世界級的基建與互聯互通，以及具前瞻性的法規，阿布扎比已成為抱負與機遇交匯之地。受本酋長國獨特優勢所吸引，阿布扎比的人才、企業及投資正呈現爆發式增長。」

Al Zaabi 閣下補充道：「2024 年，新加坡在阿布扎比的投資增長了 25%，重點集中於製造業、教育、建築以及專業、科學及技術活動；與此同時，同期在阿布扎比營運的印度公司數量亦錄得 31% 的升幅。我們與這兩個快速增長經濟體的經濟聯繫正穩步上揚。兩次訪問期間的討論集中於深化戰略經濟領域及產業集群的合作夥伴關係，包括生命科學、製藥、人工智能 (AI)、金融科技、金融服務、可持續能源、物流及先進工業。」

在孟買舉行的阿布扎比投資論壇 (ADIF) 為印度企業及投資者提供了一個平台，透過與酋長國關鍵決策者的直接交流，探索阿布扎比的機遇。

阿聯酋駐印度大使 Abdulnasser Alshaali 博士閣下在孟買的 ADIF 上致辭時表示：「今天，阿聯酋與印度的合作夥伴關係正進入最具活力的篇章之一，數十年的信任與貿易正與明日的科技及機遇交匯。阿布扎比已確立其作為全球雄心勃勃的創始人及企業進行創新、成長及拓展全球業務的首選地。

透過諸如 2025 年 6 月啟動的『阿聯酋-印度初創系列』等標誌性計劃，我們正將印度非凡的人才庫與阿聯酋的戰略資本、全球網絡及生態系統連結起來，讓各方都能發揮最大潛力。阿聯酋與印度同樣渴望機遇，並決心塑造未來。我們正攜手建立一條讓創意、創新及投資自由流動的通道，讓兩國日益強大。」

SOURCE Abu Dhabi Department of Economic Development