全球南方說：中國在南非推動綠色能源發展合作

中國國家能源集團宣傳部副主任徐偉中在發言中分享了中國風電技術在南非北開普省落地生根的實踐經驗。作為中國企業在非洲推進綠色能源合作的重要項目，龍源德阿風電自2013年啟動以來，不僅持續向當地輸送清潔穩定電力，每年可滿足30萬家庭的用電需求，還通過援助改造早教中心、開展職業培訓、建設風電實訓基地等方式，促進兒童成長、提升青年就業能力，助力社區可持續發展。來自南非社區的工作人員、龍源德阿風電項目的青年員工和當地政府代表在現場講述了項目帶來的積極改變。

項目援助的當地早教中心校長麗娜•懷特表示，龍源德阿為社區、為孩子們做了許多實實在在的事情。「龍源德阿的支持對我們意義重大。他們所帶來的，不僅是教育層面的提升，更是一種全方位的改變。」

項目當地員工達斯文談及個人經歷時說，從一名對未來迷茫的零工，到能夠支撐家庭的風電場技術人員，是龍源德阿項目為他打開了職業發展的新天地。「這是一條實實在在的成長之路。」

德阿鎮政府就業和勞工部門職業衛生安全監察員珍妮•恩圖卡表示，龍源德阿培養的員工掌握了高水平的專業技能，成為了社區的重要財富。

