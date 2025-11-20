全球南方說：南方電網為中非能源交流合作貢獻力量

20 11月, 2025, 14:51 CST

約翰內斯堡 2025年11月20日 /美通社/ -- 如下為新華網報道：

11月13日，「全球南方」媒體智庫高端論壇中非夥伴大會在南非約翰內斯堡開幕。中國南方電網有限責任公司代表受邀在論壇開幕式「全球南方說」環節發言，分享南方電網與全球南方國家在能源合作方面的實踐故事。

南網國際公司非洲、歐洲區域開發部項目總經理孫聖軍分享了南方電網在埃及開羅推動中非能源合作的經驗與成果。2023年，他與團隊踏上開羅土地，針對埃及電網線損率高、運維效率低等難題，逐步引入南方電網配網降損先進管理經驗，提供可落地、可複製的「南網解決方案」。在技術輸出的同時，南方電網通過專題培訓、經驗分享等方法為當地培養能源人才隊伍。南方電網在中非合作中堅持「技術適配+人才培育」，將自身成熟技術體系與當地實際需求深度結合，為當地積累本土技術人才，為後續合作奠基。

孫聖軍表示，南方電網堅信能源合作不是單行道，而是互利共贏、共同成長的夥伴關係。未來，南方電網將持續向南方國家貢獻電力領域的技術、管理經驗，為中非能源交流合作貢獻力量，照亮全球南方國家合作藍圖。

