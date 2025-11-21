「銀髮高峰會」聚焦樂齡科技與銀色經濟

推動本地、灣區及國際協同發展

香港2025年11月21日 /美通社/ -- 香港社會服務聯會（社聯）和商務及經濟發展局今天合辦「銀髮高峰會」，以「構築樂齡科技活力經濟生態圈：本地、灣區及國際共同發展新視野」為主題，匯聚政府、商界、科技界、醫護界及社福界等代表，共同探討香港銀髮經濟的發展前景。高峰會以實體論壇及網絡研討會混合形式進行，有三百名各界人士參與實體及線上高峰會。

香港社會服務聯會副主席廖達賢博士表示：「社聯歡迎政府成立『促進銀髮經濟工作組』並宣布30項促進銀髮經濟的措施，為香港帶來巨大新機遇。社聯作為社會服務機構的聯會，深知服務使用者的真實需要，能夠為創科和產品開發提供『用家主導』的視角。作為社會服務界的平台，社聯能將政府政策、商界創意、科技研發與社區實際需求無縫對接，促進銀髮經濟措施有效落實。」