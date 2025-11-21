「銀髮高峰會」聚焦樂齡科技與銀色經濟
新聞提供者香港社會服務聯會
21 11月, 2025, 19:47 CST
推動本地、灣區及國際協同發展
香港2025年11月21日 /美通社/ -- 香港社會服務聯會（社聯）和商務及經濟發展局今天合辦「銀髮高峰會」，以「構築樂齡科技活力經濟生態圈：本地、灣區及國際共同發展新視野」為主題，匯聚政府、商界、科技界、醫護界及社福界等代表，共同探討香港銀髮經濟的發展前景。高峰會以實體論壇及網絡研討會混合形式進行，有三百名各界人士參與實體及線上高峰會。
香港社會服務聯會副主席廖達賢博士表示：「社聯歡迎政府成立『促進銀髮經濟工作組』並宣布30項促進銀髮經濟的措施，為香港帶來巨大新機遇。社聯作為社會服務機構的聯會，深知服務使用者的真實需要，能夠為創科和產品開發提供『用家主導』的視角。作為社會服務界的平台，社聯能將政府政策、商界創意、科技研發與社區實際需求無縫對接，促進銀髮經濟措施有效落實。」
高峰會設三大專題演講環節，緊扣政府促進銀髮經濟的五大範疇，包括：「銀色消費及銀色品質保證」探討獲得《照護食灣區標準》後，商界可在統一標準下發展銀色食品市場；「銀色產業及銀色生產動力」探討樂齡產業與創新轉化基地，闡述銀色產業發展契機，構建灣區樂齡科技活力經濟生態圈；「銀色財務與保障安排」探討科技賦能退休規劃，分析銀髮友善消費新趨勢的機遇與挑戰。
社聯強調，樂齡科技不僅是協助長者的工具，更是開拓新市場、創造新消費的解決方案。透過這個跨界別交流平台，各界可凝聚共識與行動，將政府政策、業界創新及社福界關懷融為一體，共同建設真正共融、充滿活力、以長者為中心的銀髮經濟生態圈。
下載活動相片及新聞稿
https://drive.google.com/drive/folders/1KGeKXCCJqP4ULyx_8AorUYPvieqqduJv?usp=sharing
SOURCE 香港社會服務聯會
分享這篇文章