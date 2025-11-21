「銀髮高峰會」聚焦樂齡科技與銀色經濟

新聞提供者

香港社會服務聯會

21 11月, 2025, 19:47 CST

推動本地、灣區及國際協同發展

香港2025年11月21日 /美通社/ -- 香港社會服務聯會（社聯）和商務及經濟發展局今天合辦「銀髮高峰會」，以「構築樂齡科技活力經濟生態圈：本地、灣區及國際共同發展新視野」為主題，匯聚政府、商界、科技界、醫護界及社福界等代表，共同探討香港銀髮經濟的發展前景。高峰會以實體論壇及網絡研討會混合形式進行，有三百名各界人士參與實體及線上高峰會

香港社會服務聯會副主席廖達賢博士表示：「社聯歡迎政府成立『促進銀髮經濟工作組』並宣布30項促進銀髮經濟的措施，為香港帶來巨大新機遇。社聯作為社會服務機構的聯會，深知服務使用者的真實需要，能夠為創科和產品開發提供『用家主導』的視角。作為社會服務界的平台，社聯能將政府政策、商界創意、科技研發與社區實際需求無縫對接，促進銀髮經濟措施有效落實。」

高峰會設三大專題演講環節，緊扣政府促進銀髮經濟的五大範疇，包括：「銀色消費及銀色品質保證」探討獲得《照護食灣區標準》後，商界可在統一標準下發展銀色食品市場；「銀色產業及銀色生產動力」探討樂齡產業與創新轉化基地，闡述銀色產業發展契機，構建灣區樂齡科技活力經濟生態圈；「銀色財務與保障安排」探討科技賦能退休規劃，分析銀髮友善消費新趨勢的機遇與挑戰。

社聯強調，樂齡科技不僅是協助長者的工具，更是開拓新市場、創造新消費的解決方案。透過這個跨界別交流平台，各界可凝聚共識與行動，將政府政策、業界創新及社福界關懷融為一體，共同建設真正共融、充滿活力、以長者為中心的銀髮經濟生態圈。

下載活動相片及新聞稿
https://drive.google.com/drive/folders/1KGeKXCCJqP4ULyx_8AorUYPvieqqduJv?usp=sharing

SOURCE 香港社會服務聯會

來自同一來源

社聯 x 招商局「e賃務」樂齡科技租賃網購平台

社聯 x 招商局「e賃務」樂齡科技租賃網購平台

香港社會服務聯會（社聯）今日舉行招商局「e賃務」樂齡科技租賃網購平台（「e賃務」平台）啟動儀式，即日起一連四日舉辦招商局「e賃務」樂齡科技租賃網購平台交易會試點活動（交易會），便利公眾即場選購本地與內地的心水產品，推動樂齡科技普及應用，提升長者及照顧者的生活質素，同時促進跨境產業合作。...
「樂齡科技博覽暨高峰會2025」 11月20日至23日展出近1000款創新科技產品及方案，共建智慧樂齡未來

「樂齡科技博覽暨高峰會2025」 11月20日至23日展出近1000款創新科技產品及方案，共建智慧樂齡未來

由香港特別行政區政府和香港社會服務聯會（社聯）聯合主辦，並與香港科技園公司協辦的第九屆樂齡科技博覽暨高峰會...
此來源更多新聞稿

探索

互聯網技術

互聯網技術

銀行與金融服務

銀行與金融服務

多元化、公平與包容

多元化、公平與包容

企業社會責任

企業社會責任

相關題材的新聞稿