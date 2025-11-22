社聯 x 招商局「e賃務」樂齡科技租賃網購平台

為推動樂齡科技應用及跨境產業合作，招商局「e賃務」樂齡科技租賃網購平台交易會試點活動（交易會）由11月20 至23 日在香港會議展覽中心首次舉行，精選超過200款樂齡科技產品，涵蓋智能家居、健康監測、出行輔助、視聽溝通支援及照顧者支援等產品，供入場人士透過「e賃務」平台即場選購及取貨，讓公眾和業界體驗線上線下融合的新模式。交易會對接香港與內地的合作夥伴，聯繫31間香港供應商，與27間來自內地的供應商，體現兩地樂齡科技協作的動力和優勢。

社聯同時啟動「齡活共創‧社福同行」香港與內地樂齡科技協作，驅動香港社福界與內地樂齡科技供應商及香港代理商的對接，發揮雙方優勢，為社會福利服務和銀髮市場注入新動力，創造更多社會效益。啟動儀式上，主禮嘉賓見證社聯、香港社會服務機構、內地供應商及香港供應商簽署合作意向，透過社聯搭建平台及統籌跨境合作平台，促進香港社福界與內地供應商及代理商對接，推動技術交流、產品本地化及服務創新。目前已有超過70間機構及企業參與，攜手推動樂齡科技生態圈發展，為社會福利服務注入更多新質生產力。

出席啟動禮的嘉賓包括︰香港特別行政區政府勞工及福利局局長孫玉菡先生、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室社會工作部副部長周和博士、招商局集團有限公司董事、招商局慈善基金會副理事長鐘國東先生，及香港社會服務聯會副主席廖達賢博士。

香港特別行政區政府勞工及福利局局長孫玉菡先生致開幕辭指︰「香港人口持續高齡化，『居家安老』及『智慧社區』是政府核心政策，樂齡科技在提升長者生活質素、減輕照顧者壓力方面扮演關鍵角色。政府一直積極推動相關應用，透過『樂齡及康復創科應用基金』支持機構採用創新方案，並與社聯合辦『樂齡科技博覽暨高峰會』，推動科技應用及業界發展。我非常高興見證社聯首次舉辦招商局『e賃務』樂齡科技租賃網購平台交易會，令樂齡科技盛事更多元化，並結合線上線下模式，讓市民和機構即時選購心水產品並現場取貨。政府樂見這種開放、彈性、以服務需求為導向的合作模式，並將繼續全力支持，推動兩地在樂齡科技領域的交流與合作，攜手打造更安全、更便利、更有尊嚴的長者生活環境。」

他指出期望同場啟動的「齡活共創‧社福同行」協作，能促進內地優質樂齡科技產品在香港社會服務中的應用，並善用基金支持試用與評估，提升產品本地化及適配性，擴大選擇空間，推動具成本效益的科技融入安老及復康服務，促進兩地深度交流，共同推動銀髮經濟發展。

香港社會服務聯會副主席廖達賢博士致辭時表示︰「社聯一直致力推廣樂齡科技，支持安老及復康服務採用創新方案，提升服務質素，減輕照顧者壓力，讓長者生活更安全、更便利。今年，社聯邁出重要一步，首次舉辦『e賃務』樂齡科技租賃網購平台交易會，並啟動『齡活共創‧社福同行』香港與內地樂齡科技協作，促進跨境合作，推動銀髮市場發展。全新推出的『e賃務』平台涵蓋智能家居、復康及行動輔助、照顧者支援等多類產品，讓市民和機構選購心水產品，將科技真正融入社區照顧和復康訓練。這不僅是一個交易平台，更是一個促進產業創新和跨境合作的新起點。展望未來，社聯將繼續攜手業界，推動銀髮經濟，為長者和殘疾人士打造更友善、更智慧的城市。」

招商局集團有限公司董事、招商局慈善基金會副理事長鍾國東先生致辭時表示︰「招商局一直關注社會福祉與創新發展，自2017年起就與特區政府及香港社會服務聯會緊密合作，持續支持『樂齡科技博覽暨高峰會』，推動『e賃務』樂齡科技租賃系統及成立清潔保養服務中心，推廣租賃文化，讓長者及照顧者以更靈活、更經濟的方式使用科技產品，提升生活質素。此次『e賃務』平台實現全面升級，從服務社福機構的租賃系統，發展成面向公眾、可租可買、結合線上線下的全方位平台，讓科技真正走進社區。首屆交易會匯聚58間供應商，平台上架約200款產品，方便市民即場體驗、選購及提貨，實現從單一服務到生態構建的一站式轉化。而跨境協作標誌著兩地攜手推動安老服務標準銜接、人才交流及產品供給，為機構和長者提供更多選擇。」

招商局「e賃務」樂齡科技租賃網購平台交易會

日期：2025年11月20至23日

地點：香港會議展覽中心一樓 N106-108

開放時間：

11月20日（星期四） 上午11時30分 – 下午6時

11月21日至23日（星期五至日）上午10時 – 下午6時

（免費入場，歡迎公眾、長者、照顧者及各界參加）

