「樂齡科技博覽暨高峰會2025」 11月20日至23日展出近1000款創新科技產品及方案，共建智慧樂齡未來

香港社會服務聯會副主席陳智思先生致辭時表示︰「『樂齡科技博覽暨高峰會』已成為跨界別、具全球視野的年度盛事。多年來，GIES一直是社聯實踐創新的平台，社聯以長者需要為本，整合各方力量，推動科技應用，並配合政府『內聯外通』方向，擔當知識轉移與區域標準制定的推動者，把香港專業服務及制度優勢輻射至大灣區，共同應對人口高齡化挑戰。我們今年的成果豐碩，社聯與三地夥伴協作制定的《適老易食食品通用要求》已納入「灣區標準」清單，成為銀髮經濟領域首個業界主導標準，體現香港專業智慧輸出，促進養老產業協同發展，為市場提供清晰指引。同時，社聯榮幸成為國際老齡聯合會（IFA）2027年第18屆國際老齡會議的官方本地合作夥伴，並將與2027年GIES同期舉辦，聚焦大灣區及亞太區安老服務，展示香港及區域創新經驗，連結灣區，通往國際。展望未來，GIES 將繼續致力發揮專業創新、聯通各界的作用。」

香港科技園公司行政總裁黃秉修先生在開幕禮上表示：「香港正處以科技融入生活，應對人口結構變化的關鍵階段。樂齡科技不單解決人口老化及照護壓力的社會需求，更蘊含龐大經濟機遇，將成為推動銀髮經濟和創科產業升級的重要力量。今年，科技園公司結合沉浸式體驗區與科研展示，把創新方案放回真實生活場景中驗證，推動樂齡科技更貼近市場與使用者，以『從需求出發』滿足長者、照顧者及專業團隊的實際需要。我們會持續培育創科企業，深化本地及粵港澳大灣區合作，並善用北部都會區帶來的發展機遇。GIES不僅彰顯香港在樂齡科技和創新方面的優勢，也為科研成果轉化和規模化應用搭建重要平台，進一步發展可持續、具競爭力的銀髮經濟生態圈。」

GIES 2025特設三大特色主題館，包括「AI 智慧樂齡新未來」 、「便便館」、及「照護食樂園」。另外特色展位包括國家創新科技長廊、樂齡科技應用評估、「ICOPE X Gerontech 智起動．健未來」展區、「樂齡展耀通」計劃、大學創科展區、線上支援服務，以及來自中國內地、北歐、澳洲和日本的展團。

其中，重點活動「高峰會」匯聚海內外專家，打造交流與分享的平台，為各界參加者呈現樂齡科技、創新應用及跨界協作的最新趨勢。今年，香港特區政府聯同香港社會服務聯會，圍繞「銀髮經濟」多個範疇，首次舉辦「銀髮高峰會」，於 11月21日在灣仔會展舉行。多位專家、學者及業界領袖將在專題演講中聚焦樂齡科技生態圈，以銀髮科技為主軸，探討銀髮經濟的新機遇，並分享香港、大灣區及國際間的跨界合作經驗與展望。

博覽期間的精彩活動還包括公眾講座及專題活動如輪椅花生SHOW、「照護食」烹飪示範和試食等。博覽免費入場，適合長者、照顧者、家庭及各界人士參與。

「樂齡科技博覽暨高峰會」 2025

日期︰2025年11月20日至23日

時間：11月20日（星期四） 上午11時 – 下午6時

11月21日至23日（星期五至日）上午10時 – 下午6時

* 最後入場時間為每日閉館前30分鐘

地點：灣仔 香港會議展覽中心 展覽廳1A – C

網站：gies.hk

【免費入場，歡迎預先登記】歡迎社會各界及公眾參觀

「樂齡科技博覽暨高峰會」（ GIES ）

由香港社會服務聯會（社聯）和香港特別行政區政府聯合主辦，香港科技園公司協辦，為全港最大型的樂齡科技公眾教育活動。自2017年舉辦至今，已吸引25萬人次入場參觀，推動公眾和本地安老及復康服務業積極應用科技，更促成多項相關服務及計劃的開展。

