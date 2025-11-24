朱拉隆功大學獸醫團隊完成泰國首例貓咪心臟起搏器植入手術

Anusak博士解釋說，"Pepsi"的病情源於心房間電信號傳導阻滯，導致血液無法輸送至大腦。此類心律失常在貓中較為罕見，約占貓心臟病病例的0.03%，且多發生於年長動物。團隊通過24小時動態心電圖(Holter)監測確診了病情，該工具比標準心電圖(ECG)檢測更精準。

由於貓咪解剖結構較小，手術對精準度要求極高。與犬類可通過靜脈植入起搏器導線不同，貓的心壁更薄，僅兩毫米厚，使用這種方法風險較高。因此，手術團隊選擇打開胸腔，將起搏導線直接固定在心臟表面，再連接至植入腹部肌肉下的小型發生器。這台一小時的手術，由心臟病學家、外科醫生和麻醉師組成的跨學科團隊協同完成。

該起搏器與人類使用的型號相同，但針對貓的生理特點進行了定制，總費用約5.9萬泰銖，不過"Pepsi"所使用的起搏器是經過消毒處理的捐贈設備。術後，"Pepsi"每三個月需回醫院複查一次，目前它繼續過著正常、活躍的生活。

Anusak博士強調，此次成功標誌著泰國已具備實施國際標準複雜手術的能力。他建議寵物主人，若寵物出現昏厥或虛弱症狀應及時送醫，同時還鼓勵年輕獸醫不斷學習、勇於創新：

"在泰國，曾被認為不可能做到的事，如今通過專業奉獻、團隊協作與持續進步已成為現實。"

閱讀全文，請訪問：https://www.chula.ac.th/en/highlight/271336/

媒體聯繫人： 朱拉隆功大學傳播中心

電郵：[email protected]

SOURCE Chulalongkorn University Communication Center