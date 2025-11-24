朱拉隆功大學獸醫團隊完成泰國首例貓咪心臟起搏器植入手術

新聞提供者Chulalongkorn University Communication Center
24 11月, 2025, 12:05 CST
曼谷2025年11月24日 /美通社/ -- 朱拉隆功大學的獸醫學院獸醫團隊取得了一項突破性醫學成就，成功完成了泰國首例貓咪心臟起搏器植入手術，這標誌著高級獸醫心臟病學邁入新階段。此次手術由生理學系副教授Anusak Kijtawornrat博士主導，彰顯出泰國在高精度動物醫療領域實力不斷增強。
患者"Pepsi"是一隻八歲家養短毛貓，此前因嚴重心律失常而頻繁昏厥，每日昏厥多達四次。植入起搏器後，它已完全康復，並恢復了正常的體力、食慾和活潑的天性。
Anusak博士解釋說，"Pepsi"的病情源於心房間電信號傳導阻滯，導致血液無法輸送至大腦。此類心律失常在貓中較為罕見，約占貓心臟病病例的0.03%，且多發生於年長動物。團隊通過24小時動態心電圖(Holter)監測確診了病情，該工具比標準心電圖(ECG)檢測更精準。
由於貓咪解剖結構較小，手術對精準度要求極高。與犬類可通過靜脈植入起搏器導線不同，貓的心壁更薄，僅兩毫米厚，使用這種方法風險較高。因此，手術團隊選擇打開胸腔，將起搏導線直接固定在心臟表面，再連接至植入腹部肌肉下的小型發生器。這台一小時的手術，由心臟病學家、外科醫生和麻醉師組成的跨學科團隊協同完成。
該起搏器與人類使用的型號相同，但針對貓的生理特點進行了定制，總費用約5.9萬泰銖，不過"Pepsi"所使用的起搏器是經過消毒處理的捐贈設備。術後，"Pepsi"每三個月需回醫院複查一次，目前它繼續過著正常、活躍的生活。
Anusak博士強調，此次成功標誌著泰國已具備實施國際標準複雜手術的能力。他建議寵物主人，若寵物出現昏厥或虛弱症狀應及時送醫，同時還鼓勵年輕獸醫不斷學習、勇於創新：
"在泰國，曾被認為不可能做到的事，如今通過專業奉獻、團隊協作與持續進步已成為現實。"
閱讀全文，請訪問：https://www.chula.ac.th/en/highlight/271336/
媒體聯繫人： 朱拉隆功大學傳播中心
電郵：[email protected]
SOURCE Chulalongkorn University Communication Center
分享這篇文章