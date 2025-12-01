長壽的科學：解讀陳革成教授關於更強健、更睿智、更長壽的生命願景

在曼谷舉行的「我們的世界」（We Are The World）全球峰會上，代表歐健生物醫療集團出席的陳教授發表了備受矚目的主題演講。他提出的觀點簡潔而有力：

「沒有健康壽命，長壽毫無意義。」

這正是他時常強調的觀點，因其直指他畢生事業的核心。在他看來，若是在虛弱、臥床或依賴他人的狀態下度過延長的歲月，這樣的長壽毫無意義。他指出，真正的目標應是長壽且保持身體機能——擁有強健的體魄、敏銳的頭腦，並維持獨立自主的生活。

器官衰老早於普遍認知

在曼谷的主題演講中，陳教授以通俗易懂的方式解析了衰老機制。他指出，衰老不僅是年齡數字的增長，更是器官衰竭的速度競賽。

他解釋說：「人體大部分器官難以持續工作75年，更別說100年。」

心髒 約40歲開始老化

約40歲開始老化 胰腺功能 55歲後逐漸減弱

55歲後逐漸減弱 肺部 早在20歲就出現衰退跡象

早在20歲就出現衰退跡象 大腦65歲後衰老進程明顯加速

這正是同齡人可能呈現天壤之別的原因——有人精力充沛，有人卻常年倦怠。

陳教授本人的生理年齡檢測結果引發廣泛關注：年過六旬的他，實測生理年齡僅為46歲。

核心秘訣：精准靶向器官，而非對抗年齡

陳教授的重要突破在於創立「器官靶向細胞療法」。簡而言之，不同器官需要不同的「修復材料」實現自我再生。

他表示：「修復心髒、肝髒、大腦與胰腺需采用不同的細胞。A1型細胞精准修復A1器官，B6型細胞定向對應B6器官——精准靶向才是關鍵。」

該療法已引發全球關注，特別是在以下人群中獲得顯著成效：

記憶衰退群體

代謝功能紊亂患者

激素失衡人群

神經系統疾病患者

早期衰老征象者

其核心理念明確：不僅要緩解症狀，更要從根源修復器官功能。

DDRR體系：通往「年輕長壽」的科學路徑

陳教授研發工作的核心，正是名為DDRR的四步抗衰體系：

1. 診斷

運用OG掃描、骨密度成像、超聲及血液分析等先進手段，旨在問題顯現前實現早期發現。

2. 排毒

清除炎症、毒素和重金屬——這些隱形衰老加速器。

3. 修復

通過高壓氧療、線粒體修復、激素平衡和組織強化療法，重建受損機能。

4. 煥活

「年齡逆轉」階段：利用器官特異性前體細胞、肽類和線粒體增強劑，幫助恢復生命活力。

目前，該體系已在德國、瑞士、馬來西亞、泰國等全球40多家健康中心投入使用。

長壽議題為何當下至關重要

當代人對帶病衰老的恐懼，已遠超對單純年歲增長的憂慮。陳教授指出，長壽的目標不應是簡單延長壽命，而是延展有質量的生命。

他時常分享這些案例：老年患者重獲行動能力，神經發育異常兒童的父母見證病情改善，認知衰退多年的長者恢復思維敏捷。

他在曼谷發表演講時強調：「缺乏力量、思維清晰與獨立性的長壽毫無意義。」

展望2026

亞洲正迅速成為全球長壽科學中心，對生物再生療法的需求與日俱增。從AI驅動的生理年齡追蹤到先進的腦部再生方案，新技術將引領下一階段的醫學進步。

對陳教授而言，使命始終如一：

「幫助人們活得更年輕、更長久——保有尊嚴與目標。」

如果說2025年是「健康壽命」概念進入主流視野的一年，那麼2026年正蓄勢成為「長壽」發展為一場全民運動的元年。

SOURCE European Wellness Biomedical Group