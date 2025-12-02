玻璃市皇室成員攜手陳革成教授助力馬來西亞加強自閉症防治工作

馬來西亞吉隆坡2025年12月2日 /美通社/ -- 馬來西亞現代化自閉症護理的推進今日獲得有力支持。玻璃市王儲Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullail及夫人Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shahreen Akashah Khalil，親臨在吉隆坡舉行的「自閉症、神經發育及神經退行性疾病研究進展國際大會」（International Congress on Advances in Autism, Neurodevelopmental & Neurodegenerative Disorders，簡稱「ICAANND 2025」）。皇室成員的蒞臨，彰顯了馬來西亞在全國範圍內加強自閉症早期診斷、提升干預能力、改善神經多樣性家庭支持的堅定承諾。

皇室成員的蒞臨與拿督斯裡陳革成教授所倡導的科研方向高度契合。陳革成教授在全球開展自閉症研究已有二十載，現已成為亞洲精準神經發育研究領域的領軍人物之一。

Prof. Dato’ Sri Dr. Mike Chan and the ICAANND 2025 international faculty stand alongside the Raja Muda of Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullail and Raja Puan Muda, Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shahreen Akashah binti Khalil during a special appreciation segment honouring speakers at Glamhall, Damansara. (PRNewsfoto/European Wellness Biomedical Group)
馬來西亞日益增長的需求

與國內許多地區相似，玻璃市州學齡兒童的自閉症患病率呈上升趨勢。通過馬來西亞玻璃市大學(UniMAP)及A-HEART自閉症中心(A-HEART Autism Hub)，玻璃市皇室已在早期識別、教師培訓和家庭支持項目上投入了大量資源。他們此次在吉隆坡的訪問，凸顯了在全國範圍內推廣此類舉措的必要性。

陳革成教授的全球自閉症使命

Chan教授在自閉症領域的工作始於十多年前的中國保定，他在當地培訓兒科團隊，以提高診斷準確性和早期發現能力。這些早期實踐為其長期神經發育障礙研究方法奠定了基礎。

他的健康中心持續記錄到自閉症兒童普遍存在的兩大生物學特徵：嚴重的腸道功能障礙和重金屬累積。「腸道擁有的神經細胞數量甚至多過大腦。腸道不修復，孩子便難治癒，」Chan教授在曼谷峰會上對與會代表說道。

他的照護模式以精準為核心。該模式將腸道黏膜前體物質與針對特定腦區的支持方案相結合，靶向作用於額葉、海馬體和皮質等關鍵區域。這種針對特定器官的策略，與他發表在《人類細胞圖譜》(Human Cytology Atlas)中的科學研究相呼應，該圖譜繪製了400多種人類細胞類型。

美國的一個轉折點

2025年4月，Chan教授在聖地亞哥自閉症峰會(Autism Summit)上發表演講，美國總統候選人小羅伯特•F•肯尼迪(Robert F. Kennedy Jr.)承諾「將在九月前找到自閉症的解決方案」。這次活動引發全球關注，並引發了關於早期干預和科學路徑的更深入討論。

Chan教授在峰會上強調，自閉症無法通過通用或廣譜方法治療。他指出每個器官和腦區都需要特定的前體支持，自閉症護理的未來在於精準化、早期發現和環境矯正。

吉隆坡的皇室認可

在吉隆坡，Chan教授向玻璃市王儲頒贈了感謝牌匾，以表彰皇室對推動自閉症倡導工作的奉獻。儘管訪問時間短暫，但此舉具有全國性意義，凸顯了科學領導力與州級行動之間日益緊密的協同效應。

「我們親眼見證了玻璃市皇室的熱忱，」Chan教授表示。「他們深切關注兒童、家庭以及馬來西亞自閉症服務的未來。」

馬來西亞的前行之路

Chan教授表示，憑借在保定完善、在聖地亞哥與曼谷深化、並獲馬來西亞皇室支持的科研框架，馬來西亞正邁入一個關鍵的新階段。該國正日益成為推動區域先進自閉症干預和神經發育研究的領軍力量。

「不應讓任何一個孩子掉隊，」他說道。「每個家庭，無論身處何地，都應獲得適當的自閉症支持。」

隨著馬來西亞在科研能力、領導力與公眾意識方面不斷取得進步，其在全球自閉症運動中的角色正持續增強。

相關題材的新聞稿