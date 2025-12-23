打通醫療創新「最後一公里」：ICMIS 2025圓滿落幕，轉化協同發力，推動科研成果加速走向臨床醫療

香港2025年12月23日 /美通社/ -- 在當前全球醫療科技的競爭格局中，技術突破僅是起點，如何將實驗室的發明轉化為廣泛應用的臨床產品，才是檢驗科研價值的最終標準。醫療科技發展往往面臨技術研發、產品驗證、監管審批及資金持續性投入等多重挑戰。在市場環境日趨理性之下，如何構建可持續的商業模式，實現長期資本與尖端科技的有效結合，已成為全球科研機構與創科企業共同面臨的核心課題。

在上述行業背景下，由InnoHK香港心腦血管健康工程研究中心（COCHE）主辦的第二屆國際心腦血管醫療創新高峰論壇（ICMIS 2025）於12月9日在香港科學園圓滿落幕。是次論壇一連兩日舉行，共吸引超過240名與會者註冊參與，其中包括 22 位来自中國內地、香港特別行政區、日本、英國及美國的主論壇講者及圓桌討論嘉賓，反映業界對心腦血管醫療創新議題的高度關注。延續首日對前沿人工智能及醫學影像技術成果，大會第二日聚焦於醫療創新的「下半場」—商業化戰略與生態構建。

峰會雲集了世界知名學府的轉化醫學專家，亦邀請阿斯利康、上海科創銀行及多家頂尖創投機構的決策層代表出席。與會專家超越單一學術視角，圍繞知識產權戰略、風險投資邏輯及產業生態協同等關鍵議題展開深入交流，並通過高水準的醫療創新比賽，具體展示科研成果如何跨越轉化『最後一公里』的鴻溝，邁向更廣泛的國際市場。

從科學家到企業家：重塑醫療創新的商業邏輯

在第四場主論壇「從科學家到企業家：重塑醫療創新的商業邏輯」中，多位講者聚焦探討如何把前沿科研成果轉化為可規模推廣的醫療健康產業，議題由影像技術突破延伸至融資模式與創新生態建設。Prof. Susumu MORI（Corporate‑M 創辦人、約翰霍普金斯大學醫學院放射科教授）、Ms. Jennifer CHE（Eagle IP 總裁兼董事總經理）及 Prof. Yi ZHANG（浙江大學生物醫學工程系研究教授）分別從醫學影像創新、知識產權策略及臨床轉化等層面構建討論框架。隨後，Ms. Scarlett CHEN（Verge HealthTech Fund 管理合夥人）、Ms. Dandan YE（上海科創銀行醫療及銀團業務執行董事兼負責人）及 Dr. Chandler CHEN（阿斯利康國際業務發展執行總監兼生態系聯盟負責人）將議題拓展至創業融資、臨床醫療初創的創新金融工具，以及全球生態合作夥伴關係在推動商業化進程中的關鍵作用。綜合各方觀點，是次論壇清晰勾勒出從實驗室發現走向市場應用的完整路徑，強調要實現可持續的醫療創新，既有賴紮實的科研實力，亦需前瞻性的知識產權佈局、以患者為本的市場定位、具長線視野的資本支持，以及科研、產業與投資界之間跨地域、跨界別的深度合作。

資本與生態協同：構建全鏈條支持體系

有別於一般傳統創投模式，醫療科技的發展更依賴具承托力的長線資金，以及來自產業端的資源賦能與配套支持。為了深入探討相關戰略議題，該圓桌論壇以「醫療創新投資攻略：在高風險醫療投資中評估硬科技、臨床影響與生態協同」匯聚來自創投機構、銀行信貸以及跨國藥企的專家，圍繞資本佈局與產業協同展開高層次對話。

與會嘉賓指出，可擴展性依然是投資決策的關鍵考量，其中具備「一次建構、多點覆蓋」特性的人工智能及數碼醫療方案，更有條件實現資本所追求的指數級回報。在生態構建層面，論壇強調香港作為連結中西的樞紐角色，應進一步把本地雄厚的基礎科研優勢，與內地及亞太地區在工程轉化及產業化方面的實力深度對接。與此同時，討論亦強調，學術成果能否成功走向產業化，關鍵在於及早完成思維轉變，於研發初期已同步納入商業化路徑與知識產權策略規劃，從而為科研成果由實驗室邁向臨床應用鋪設更順暢的通道。

實戰驗證：項目路演展現「香港科創力量」

重塑醫療創新的商業邏輯與打造資本生態，最終必須透過具體創新項目來檢驗成效。作為銜接學術研究與產業應用的重要實踐環節，本屆「醫療創新大賽」匯聚來自 HKTech 300、HKSTP及 COCHE 的八支精英隊伍，向超過 20 位專家組成的評審團展示科研成果及技術轉化潛力，成員涵蓋頂尖學者、投資者及業界代表。

為進一步放大實際影響力，是次比賽特別採用雙評審團機制，而非單一評審架構。由臨床及科研專家組成的「專家評審團」負責審視入圍項目的科研嚴謹度、臨床價值及監管可行性；由資深投資人及行業領袖組成的「投資評審團」則集中評估其商業模式、市場策略及潛在合作或投資機會。每支隊伍先進行重點簡報，其後分別接受專家評審團的深入提問，並在隨後的「交易對接環節」與投資評審團進行交流。

這一評審安排形成雙向互動的學習機制：學術專家可更清晰掌握項目的商業可行性與風險特性，而投資者則可直接了解技術門檻、創新深度及所對應的臨床痛點。透過同時以科研與財務兩種視角審視同一批項目，評審團得以作出更全面的判斷，團隊亦獲得在研發方向、監管規劃及合作布局方面更具針對性的建議。該創新機制獲評審及參賽隊伍高度肯定，被視為加速科研成果由實驗室走向實際應用的有效模式。

隨着路演獎項的揭曉，為期兩天的ICMIS 2025在熱烈的氣氛中圓滿結束。香港心腦血管健康工程研究中心（COCHE）總監，香港城市大學生物醫學工程學系、電機工程學系教授，約翰•霍普金斯大學放射學及放射科學系兼任教授陳葦恩教授發表閉幕致辭，總結今屆論壇的重點成果與未來方向。她指出，是次峰會從多個角度深入探討了人工智能賦能的健康科技與數字健康平台，審視醫學影像在心腦血管健康管理中的關鍵角色，並就生物醫學創新的臨床轉化與商業化策略展開實質而全方位的交流。她強調，大會不但梳理行業面對的挑戰，亦成功展示如何把挑戰轉化為創新與合作的新機遇，其影響力已由本地延伸至國際醫療及科研社群。此外，陳教授特別感謝聯影醫療等贊助機構的鼎力支持，以及評審專家小組為中心首屆醫療創新大賽所付出的專業貢獻與支持。

展望未來， 陳教授表示 COCHE 將以今屆論壇的成果為新起點，持續推動跨學科及跨地域合作，並對未來舉辦第三屆國際心腦血管醫療創新高峰論壇充滿期待。

ICMIS 2025不僅確立了香港在心腦血管健康工程領域的國際學術地位，亦透過多項合作備忘錄簽署及具體項目對接，進一步強化香港作為全球醫療創新資源匯聚與轉化樞紐的角色。展望未來，COCHE表示將持續善用香港的國際化優勢與科研基礎，深化與海內外合作夥伴的聯繫，推動更多前沿技術由實驗室走向臨床應用，惠及全球心腦血管疾病患者。

SOURCE COCHE