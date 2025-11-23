環旭電子助力客戶推出通過Intel® Evo™認證的Thunderbolt™ 5智慧型擴充基座

- 引領高速連接與智慧管理，打造新世代行動工作空間 -

上海2025年11月24日 /美通社/ -- 環旭電子股份有限公司（USI）今日宣布，與全球知名品牌客戶攜手合作，成功研發並量產新一代Thunderbolt™ 5智慧型擴充基座（Smart Dock），體現環旭電子對創新與永續的承諾，並透過與全球科技領導品牌的緊密協作，強化其於高階電腦及周邊設備供應鏈中的關鍵夥伴角色。

此智慧型擴充基座專為現代混合辦公與創作應用而打造，提供突破性頻寬、高效能電力供應與智慧化管理功能，協助使用者輕鬆將筆電升級為完整的桌上型工作站。產品採用Intel最新Thunderbolt™ 5技術，可提供高達120 Gbps的頻寬，相較前一代提升三倍效能，支援多螢幕輸出（最高可達三個8K 60Hz顯示器或雙4K高更新率顯示器）。產品同時具備跨作業系統相容性、PD 3.1快速充電（最高 180 W）與電弧保護設計，兼顧高效能與穩定性，滿足商務用戶、專業創作者與遊戲玩家的多元需求。

據Grand View Research報告指出，全球擴充基座市場預估在2023至2030年間將以年均複合成長率6.1 %持續擴張。此成長動能主要來自 遠距與混合辦公模式的普及、多螢幕生產力應用的增加，以及AI強化創作與工作流程的興起。隨著Thunderbolt™ 5帶來三倍頻寬與更廣泛裝置相容性，整合高速傳輸、智慧管理與永續設計的新世代擴充基座，正快速滲透企業、創意與遊戲市場。

作為通過Intel® Evo™認證的Thunderbolt™ 5擴充基座，此智慧型擴充基座能與Evo筆電完美搭配，提供流暢且高效能的使用體驗。產品內建Wi-Fi IoT模組，支援雲端遠端管理功能，IT管理者可於任何時間、任何地點透過網頁瀏覽器進行設備監控、更新、設定與診斷，實現高效率與高彈性的智慧化管理。

環旭電子Port Replicator產品中心處長謝妙兒表示：「本次專案不僅強化USI在高階擴充基座領域的技術領導地位，也展現我們在高速介面設計、電力分配、軟體研發與系統整合上的全方位實力。我們將持續投入創新與品質，打造卓越產品價值，成為客戶值得信賴的研發與製造夥伴。」

關於USI環旭電子 (上海證券交易所股票代碼: 601231)

USI環旭電子是全球電子設計製造領先廠商，在SiP (System-in-Package)技術領域居行業領先地位。環旭電子運營的生產服務據點遍佈亞洲、歐洲、美洲、非洲四大洲，在全球為品牌客戶提供電子產品設計(Design)、生產製造(Manufacturing)、微小化(Miniaturization)、行業軟硬件解決方案(Solutions)以及物料採購、物流與維修服務(Services) 等全方位D(MS)2服務。環旭電子為日月光投控(TWSE: 3711, NYSE: ASX)成員之一。更多信息，請查詢www.usiglobal.com或者在LinkedIn、微信(帳號：环旭电子USI)和YouTube關注我們。

SOURCE 環旭電子