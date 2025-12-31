最新黃巖島生態紀實片《不褪色的承諾》發布

紀實片《不褪色的承諾：黃巖島為何需要保護》向觀眾展示了黃巖島國家級自然保護區內健康、繁茂的海草，以及自由游弋的綠海龜、玳瑁、納氏鷂鲼等珍稀野生動物。該片同時傳遞了科學家的擔憂：以全球第四次珊瑚熱白化事件為代表的各種威脅，從未遠去。此次調查中還發現黃巖島海域有少量長棘海星分布，不排除今後存在長棘海星暴發的風險。

今天，有超過2500處涉及珊瑚礁的海洋保護地遍布全球。設立黃巖島國家級自然保護區，無疑是中國人立下的一份鄭重承諾，希望這份承諾可以喚醒更多人一同守護黃巖島珊瑚礁生態系統的多樣、穩定與可持續。

中文網鏈接：https://vscs.cri.cn/20251229/885a2118-5871-4f8c-b360-b5275bb7a221.html

SOURCE 中央廣播電視總台