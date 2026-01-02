Peluncuran Film Dokumenter Lingkungan Hidup Terbaru tentang Huangyan Dao: "An Unfading Commitment: Why Huangyan Dao Needs Protection"

Laporan terbaru ini mencakup empat dekade, dari 1985 hingga 2025, serta memanfaatkan data dari lebih dari 60 kapal riset dan mengintegrasikan 16 tahun data penginderaan jauh satelit. Menurut laporan ini, ekosistem terumbu karang di Cagar Alam Nasional Huangyan Dao secara umum berada dalam kondisi baik.

Film dokumenter An Unfading Commitment: Why Huangyan Dao Needs Protection menampilkan kondisi rumput laut yang sehat dan subur, serta satwa langka dan terancam punah yang dapat hidup bebas di Cagar Alam Nasional Huangyan Dao, seperti Penyu Hijau, Penyu Sisik, dan Pari Elang Tutul. Film ini juga menyampaikan keprihatinan para ilmuwan: ancaman dari peristiwa pemutihan karang global keempat masih terus terjadi. Survei tersebut juga mengidentifikasi keberadaan beberapa bintang laut mahkota duri di perairan sekitar Huangyan Dao, dan memaparkan risiko terjadinya wabah pada masa depan tidak dapat dikesampingkan.

Saat ini, lebih dari 2.500 kawasan konservasi laut yang melibatkan terumbu karang telah terbentuk di seluruh dunia. Pendirian Cagar Alam Nasional Huangyan Dao merupakan komitmen kuat dari rakyat Tiongkok, serta menginspirasi semakin banyak pihak agar bekerja sama menjaga dan meningkatkan keanekaragaman hayati, stabilitas, dan keberlanjutan ekosistem terumbu karang Huangyan Dao.

