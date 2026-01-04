황옌다오에 대한 최신 생태 다큐멘터리 공개: 변치 않는 약속: 황옌다오를 보호해야 하는 이유

베이징 2026년 1월 4일 /PRNewswire/ -- 12월 29일, 중국 자연자원부(Ministry of Natural Resources)가 황옌다오의 산호초 생태계에 관한 조사 보고서를 발표했다. 이 보고서를 바탕으로 CMG 남중국해의 소리(CMG Voice of the South China Sea)는 생태 다큐멘터리 변치 않는 약속: 황옌다오를 보호해야 하는 이유(An Unfading Commitment: Why Huangyan Dao Needs Protection)를 공개했다.

1985년부터 2025년까지 40년에 걸친 이 최신 보고서는 60회가 넘는 연구 항해 데이터를 활용하고 16년간의 위성 원격 감지 데이터를 통합했다. 보고서는 황옌다오 국가자연보호구역의 산호초 생태계가 전반적으로 양호한 상태임을 보여준다.

다큐멘터리 변치 않는 약속: 황옌다오를 보호해야 하는 이유는 관객들에게 생명력 넘치고 무성한 해초와 황옌다오 국가자연보호구역에 자유롭게 서식하는 푸른바다거북, 매부리바다거북, 얼룩매가오리 등 희귀 멸종 위기 야생동물을 보여준다. 동시에 이 다큐멘터리는 과학자들의 우려도 전한다. 즉, 4차 글로벌 산호 백화 현상으로 대표되는 위협이 항상 존재한다는 것이다. 이번 조사에선 황옌다오 주변 해역에서 소수의 악마 불가사리가 서식하는 것도 확인됐으며, 앞으로 발생 위험도 배제할 수 없다.

2025년 12월 31일 현재, 전 세계에는 산호초와 관련된 2500곳이 넘는 해양보호구역이 설정돼 있다. 황옌다오 국가자연보호구역의 설정은 의심할 여지없이 중국 인민이 한 엄숙한 약속이며, 더 많은 사람이 황옌다오 산호초 생태계의 다양성, 안정성 및 지속 가능성을 유지하고 증진하는 데 동참하는 계기가 되기를 희망한다.

