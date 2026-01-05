宏利香港推出「宏摯家傳承保險計劃」及「財摯宏耀保險計劃」

新聞提供者宏利香港
05 1月, 2026, 13:44 CST
兩款全新分紅壽險儲蓄計劃 助客戶提升財務健康
兼具靈活選項與增值潛力 滿足客戶的不同需求
香港2026年1月5日 /美通社/ -- 宏利香港宣佈推出兩款全新分紅壽險儲蓄計劃 ——「宏摯家傳承保險計劃」及「財摯宏耀保險計劃」，旨在提供靈活及具增值潛力的選擇，協助客戶實現財務目標。
「宏摯家傳承保險計劃」專為長線財富累積及規劃而設，並與現有的「宏摯傳承保障計劃」互相補足；後者聚焦中期財務目標，並提供靈活的保單價值提取選項。隨著「宏摯家傳承保險計劃」的推出，「宏摯系列」更趨完善，宏利能為客戶提供更周全的方案，以滿足多元化的財務需求。另一方面，「財摯宏耀保險計劃」提供即時財務保障，首日保證現金價值可高達已繳保費總額的83%，其預期總內部回報率於第10個保單年度末可達4.6%[1]。這兩款計劃為客戶提供切合個人需要的理財方案，並於人生不同階段提供多個選擇，全面支援其理財目標。
是次新產品推出，體現宏利致力協助大眾活得更長壽、更健康，並擁有更穩健的財務保障。根據早前公佈的《宏利亞洲康健調查》，香港受訪者中有70%認為財務健康是活得長久的關鍵因素，另有61%認為保險對維持身體健康具正面作用。調查結果反映財務規劃與整體健康息息相關。宏利透過兼具增值潛力與靈活性的方案，協助客戶同時守護身心與財富。
「宏摯家傳承保險計劃」主要特色包括：
- 長線財富累積：於第25個保單年度，預期退保價值可達已繳保費總額的4倍；第31年達6倍；第35年達8倍[1]。
- 環球財務靈活性：提供7種保單貨幣選擇[2]，並設有貨幣轉換權益[3]，可由第 3 個保單周年日起每年行使一次，有助捕捉環球機遇。
- 靈活提取選項，無需退保：
- 「無憂選」：於繳清此計劃之保費後的保單周年日開始，在保單持續生效期間，定期領取從終期紅利[4]分派的非保證入息。
- 「終期紅利鎖定權益」：在保單持續生效期間，客戶可鎖定終期紅利[4]，並靈活自訂提取金額及時間，以切合個人財務需要。
- 「身心守護預支保障」：如受保人確診任何指定危疾或精神疾病[5]，可選擇一次性鎖定高達100%的終期紅利。
「財摯宏耀保險計劃」主要特色包括：
- 即時財務保障：由保單生效首日起即提供保證現金價值，可高達已繳保費總額的83%。
- 穩健增值潛力：於第10個保單年度末預期總內部回報率可達4.6%[1]。
- 靈活提取選項，無需退保：
- 「無憂選」：由第2個保單周年日開始，並在保單持續生效期間，定期領取從終期紅利[4]分派的非保證入息。
- 「終期紅利鎖定權益」：在保單持續生效期間，客戶可鎖定終期紅利[4]，並靈活自訂提取金額及時間，以切合個人財務需要。
- 「身心守護預支保障」：如受保人確診任何指定危疾或精神疾病[5]，可選擇一次性鎖定高達100%的終期紅利。
宏利香港及澳門首席產品總監張家俊表示：「財務健康是均衡生活不可或缺的基石。隨著『宏摯家傳承保險計劃』及『財摯宏耀保險計劃』的推出，我們不僅進一步豐富產品組合，更提供兼具保障與靈活性的創新方案，幫助客戶在累積財富的同時，從容應對人生各種挑戰，並兼顧身心健康。我們深信，真正的全方位健康涵蓋身體、心理與財務三大層面，而宏利的使命正是協助客戶自信規劃、掌握未來，守護最重要的一切。」
「宏摯家傳承保險計劃」及「財摯宏耀保險計劃」加強提取及傳承規劃服務[6]：
- [全新]「靈活取」：由第3個保單周年日或基本計劃保費繳清後，客戶可設定定期提取指示，並可靈活選擇提款金額、次數及付款年期，亦可直接支付予指定收款人（包括家人、養老社區[7]或慈善機構）。此外，「靈活取」服務支援將款項轉帳至本地或海外，為客戶提供更大便利[8]。
- [市場首創[9]]「摯易取」：由第3個保單周年日開始，客戶可授權可信任的家人代為提取預設比例的保單價值，應對摯愛的需要。
- [全新]「傳意選」：由第3個保單周年日開始，客戶可預先設定跨代財富承傳安排。於受保人身故時，保單中指定部分可分拆為新保單予後備受保人。每位後備受保人可選擇成為分拆保單的新受保人，而餘下之利益將支付予指定受益人。此外，每位受益人亦可享有個人化身故賠償支付選項。
全新推出的「宏摯家傳承保險計劃」及「財摯宏耀保險計劃」，體現宏利致力以創新方案協助客戶實現財務目標，並全面守護其身心健康。
受條款及細則約束。有關「宏摯家傳承保險計劃」及「財摯宏耀保險計劃」的詳情及風險，請按連結查閱相關產品小冊子。
本新聞稿的內容並不包含全部保單條款，完整的條款載於相關保單文件。投保計劃前，客戶應細閱保單條文，以了解適用於上述產品的條款及細則。
[1] 預期總內部回報率不代表未來表現亦並非保證。以上所列出的預期總內部回報率是把未來現金流量折現為現值的預期回報率，即把已繳保費總額及於個別保單年度終結時的預期總回報（包括保證現金價值及非保證終期紅利）化作年度回報計算。數字乃假設在整個保單年期內 (i) 沒有行使身心守護預支保障；(ii) 保費已繳清和沒有提取保單貸款（如適用）；(iii) 沒有行使貨幣轉換權益（如適用）；(iv) 沒有行使無憂選或終期紅利鎖定權益；(v) 沒有行使保費假期（如適用）及(vi) 沒有以任何形式提取現金。上述的非保證數值（如預期總內部回報率及預期退保價值（視情況而定））僅按現時的終期紅利預測而估算，並非保證及會因不同保單貨幣、保費繳付期及保費繳付方式而有所不同。實際數值（如實際派發之終期紅利、實際總內部回報率及實際退保價值（視情況而定））可能會高於或低於所示的數值。在某些情況下，非保證金額（如終期紅利）可能為零。
[2] 貨幣包括美元、港元、人民幣、加元、澳元、英鎊及新加坡元。
[3] 貨幣轉換權益是指定宏利保險計劃的產品特點，並受相關計劃的條款及細則約束。有關貨幣轉換之申請須符合相關計劃的條款及細則，並受限於宏利在獨有及絕對酌情權下釐定的當時的規條以及對該申請的批核。請注意，行使貨幣轉換權益後，指定的新計劃可能不提供此權益。請參閱產品小冊子內註11和12和「其他產品說明」的「行使貨幣轉換權益的風險」。
[4] 終期紅利並非保證。宏利將最少每月作出一次有關終期紅利的檢討及調整，並且宏利或會決定隨時作出更經常的檢討及調整。詳情請參閱產品小冊子「其他產品說明」内「影響非保證終期紅利、非保證入息及非保證入息／已鎖定終期紅利之積存利率的主要風險」一節。
[5] 指定疾病包括植物人、癌症、昏迷、突發性心臟病（心肌梗塞）、中風、嚴重頭部創傷、癱瘓、末期疾病、完全及永久傷殘、自閉症、躁狂抑鬱症、精神上無行為能力、精神分裂症及嚴重認知障礙。
[6] 此為行政安排，並不屬於產品特點。有關申請須符合宏利當時適用的行政規則及條件，宏利有權不時釐定及更改相關行政規則而無需預先通知。有關適用於「靈活取」、「摯易取」及「傳意選」所享有之權利及限制，請參閱有關保單服務手冊。
[7] 養老社區必須持有有效的安老院牌照，或由宏利認可司法管轄區簽發的同等牌照。
[8] 此為行政安排，並不屬於產品特點。有關申請須在提取時獲宏利批准。有關申請須符合宏利當時適用的行政規則及條件，宏利有權不時釐定及更改相關行政規則而無需預先通知。
[9] 有關市場首創特點的陳述，以截至2026年1月4日，與香港主要壽險公司公開發售予個人客戶的其他具儲蓄成分之長期分紅壽險產品的比較為基準。
宏利香港概覽
宏利於香港開展業務超過125年，多年來一直深受信賴。自1897年在亞洲開業至今，宏利已發展成為香港主要金融服務機構之一，為香港及澳門超過 260 萬客戶提供多元化的保障及財富管理產品與服務。我們致力於協助客戶輕鬆做出明智抉擇，實現精彩人生。
宏利香港通過宏利國際控股有限公司持有宏利人壽保險（國際）有限公司、宏利投資管理（香港）有限公司、宏利公積金信託有限公司。上述均為宏利金融有限公司的子公司。
宏利概覽
宏利金融有限公司是全球領先的金融服務供應商，致力於幫助大眾輕鬆作出明智抉擇，實現精彩人生。本公司為個人、團體及企業提供理財建議及保險方案，全球總部位於加拿大多倫多，在加拿大、亞洲及歐洲以「宏利」的名稱營運，而在美國主要以「恒康」的名稱經營業務。通過「宏利財富與資產管理」，本公司為全球個人客戶、機構客戶以及退休計劃成員，提供全球性投資、理財建議及退休計劃服務。截至2024年底，本公司有超過37,000員工、超過109,000代理人，以及數以萬計的經銷合作夥伴，為超過3,600萬客戶提供服務。本公司在多倫多、紐約及菲律賓證券交易所以股份代號MFC上市，在香港交易所則以股份代號945上市。
並非所有產品或服務在所有司法管轄區都可提供。詳情請瀏覽 manulife.com。
