宏利香港推出「宏摯家傳承保險計劃」及「財摯宏耀保險計劃」

[1] 預期總內部回報率不代表未來表現亦並非保證。以上所列出的預期總內部回報率是把未來現金流量折現為現值的預期回報率，即把已繳保費總額及於個別保單年度終結時的預期總回報（包括保證現金價值及非保證終期紅利）化作年度回報計算。數字乃假設在整個保單年期內 (i) 沒有行使身心守護預支保障；(ii) 保費已繳清和沒有提取保單貸款（如適用）；(iii) 沒有行使貨幣轉換權益（如適用）；(iv) 沒有行使無憂選或終期紅利鎖定權益；(v) 沒有行使保費假期（如適用）及(vi) 沒有以任何形式提取現金。上述的非保證數值（如預期總內部回報率及預期退保價值（視情況而定））僅按現時的終期紅利預測而估算，並非保證及會因不同保單貨幣、保費繳付期及保費繳付方式而有所不同。實際數值（如實際派發之終期紅利、實際總內部回報率及實際退保價值（視情況而定））可能會高於或低於所示的數值。在某些情況下，非保證金額（如終期紅利）可能為零。 [2] 貨幣包括美元、港元、人民幣、加元、澳元、英鎊及新加坡元。 [3] 貨幣轉換權益是指定宏利保險計劃的產品特點，並受相關計劃的條款及細則約束。有關貨幣轉換之申請須符合相關計劃的條款及細則，並受限於宏利在獨有及絕對酌情權下釐定的當時的規條以及對該申請的批核。請注意，行使貨幣轉換權益後，指定的新計劃可能不提供此權益。請參閱產品小冊子內註11和12和「其他產品說明」的「行使貨幣轉換權益的風險」。 [4] 終期紅利並非保證。宏利將最少每月作出一次有關終期紅利的檢討及調整，並且宏利或會決定隨時作出更經常的檢討及調整。詳情請參閱產品小冊子「其他產品說明」内「影響非保證終期紅利、非保證入息及非保證入息／已鎖定終期紅利之積存利率的主要風險」一節。 [5] 指定疾病包括植物人、癌症、昏迷、突發性心臟病（心肌梗塞）、中風、嚴重頭部創傷、癱瘓、末期疾病、完全及永久傷殘、自閉症、躁狂抑鬱症、精神上無行為能力、精神分裂症及嚴重認知障礙。 [6] 此為行政安排，並不屬於產品特點。有關申請須符合宏利當時適用的行政規則及條件，宏利有權不時釐定及更改相關行政規則而無需預先通知。有關適用於「靈活取」、「摯易取」及「傳意選」所享有之權利及限制，請參閱有關保單服務手冊。 [7] 養老社區必須持有有效的安老院牌照，或由宏利認可司法管轄區簽發的同等牌照。 [8] 此為行政安排，並不屬於產品特點。有關申請須在提取時獲宏利批准。有關申請須符合宏利當時適用的行政規則及條件，宏利有權不時釐定及更改相關行政規則而無需預先通知。 [9] 有關市場首創特點的陳述，以截至2026年1月4日，與香港主要壽險公司公開發售予個人客戶的其他具儲蓄成分之長期分紅壽險產品的比較為基準。