宏利與 Preface 攜手舉辦的「AI啟航大賽: 未來職業構想」開展公眾投票

入圍作品涵蓋多元且具前瞻性的主題——包括可持續發展、精神健康、航空科技等——展現學生對急速演變的未來職場的創新視角。所有入圍作品已上載至活動網站，供公眾瀏覽及投票。

宏利香港及澳門首席市場總監林沛表示：「創新是我們服務客戶及社群的關鍵所在。我們希望通過將 AI 工具融入此次比賽，鼓勵年輕人勇於暢想未來的職場。參賽作品所展現出的創意，充分反映新世代的巨大潛能。我們很高興能助力他們的成長，迎接更美好的明天。」

專業與AI協作評審 展現跨界合作

是次比賽的評審團由保險、教育科技、管理顧問及雲端科技等領域的專家組成，並以創意、技術應用及表達能力作為評分準則。宏利香港及澳門首席市場總監林沛及首席資訊總監李安杰代表宏利擔任首席評審，聯同Preface 創辦人兼行政總裁盧炳棠、Google Cloud 公共事業部業務總監黃永泰，以及多位專業人士，為入圍作品提供多角度評析。

比賽亦同步引入宏利研發的「AI 評審」專屬工具（AI Judge Powered by Manulife），為入圍作品提供基於AI視角的分析，輔助專業評審團從更多角度對作品進行評估，從而讓評審流程更具創新性、更加多元化。[1]最終結果將以專業評審團的評選為準。

公眾投票詳情

投票期：即日至2026 年2月4日

投票網址： https://www.preface.ai/manulife-competition/tc/

投票方式：每人於每個獎項組別限投一票

頒獎典禮

頒獎典禮將於 2026 年 2 月 8 日 舉行，並頒發以下三大獎項：

「未來職業構想家大獎」

「AI創意大獎」

「人氣之選大獎」

入圍者屆時將進行現場簡報，並展示得獎作品。詳情請瀏覽比賽官方網站： https://www.preface.ai/manulife-competition/tc/

[1] 人工智能生成的分析僅供參考，並不代表比賽最終結果。

宏利香港及澳門概覽

宏利於香港開展業務超過125年，多年來一直深受信賴，同時我們在澳門亦已服務近三十載。自1897年在亞洲開業至今，宏利已發展成為香港主要金融服務機構之一，為香港及澳門超過 260 萬客戶提供多元化的保障及財富管理產品與服務。我們致力於協助客戶輕鬆做出明智抉擇，實現精彩人生。

宏利香港及澳門通過宏利國際控股有限公司持有宏利人壽保險（國際）有限公司、宏利投資管理（香港）有限公司、宏利公積金信託有限公司。上述均為宏利金融有限公司的子公司。

宏利概覽

宏利金融有限公司是全球領先的金融服務供應商，致力於幫助大眾輕鬆作出明智抉擇，實現精彩人生。本公司為個人、團體及企業提供理財建議及保險方案，全球總部位於加拿大多倫多，在加拿大、亞洲及歐洲以「宏利」的名稱營運，而在美國主要以「恒康」的名稱經營業務。通過「宏利財富與資產管理」，本公司為全球個人客戶、機構客戶以及退休計劃成員，提供全球性投資、理財建議及退休計劃服務。截至2024年底，本公司有超過37,000名員工、超過109,000名代理人，以及數以萬計的經銷合作夥伴，為超過3,600萬名客戶提供服務。本公司在多倫多、紐約及菲律賓證券交易所以股份代號MFC上市，在香港交易所則以股份代號945上市。

並非所有產品或服務在所有司法管轄區都可提供。詳情請瀏覽 manulife.com 。

關於Preface

Preface 是一家科技培訓公司，專注於為全球企業和個人提供創新內容和學習方案，以保持其在行業中的領先地位。公司業務遍及全球，在香港、倫敦、新加坡和東京設有辦公點。透過內容創建和傳遞，Preface 提供緊貼市場趨勢的學習內容，使企業和個人能夠駕馭快速發展的科技，在快速變化的世界中獲得成功。

了解更多： https://www.preface.ai/

宏利人壽保險（國際）有限公司

manulife.com.hk

香港九龍觀塘偉業街223-231 號宏利金融中心A座22樓

電話：(852) 2510 5600

SOURCE 宏利香港