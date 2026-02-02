廣汽多款車型保值率成績亮眼！實力詮釋「品質廣汽」
02 2月, 2026, 08:14 CST
北京2026年2月2日 /美通社/ -- 1月27日，中國汽車流通協會和精真估聯合發佈了《2025年度中國汽車保值率報告》，廣汽集團旗下廣汽埃安、廣汽傳祺表現亮眼，傳祺M8、傳祺GS8分別榮獲各細分領域保值率第一，用實力詮釋了「品質廣汽」的價值底氣與市場認可度。
在競爭日益激烈的中國汽車市場，保值率已成為衡量一款車型長期價值與市場口碑的重要標尺。中國汽車流通協會與精真估聯合發佈的保值率報告，多年來，持續精進評估體系，致力讓「保值率」這一指標，成為貫通汽車廠商、經銷商、消費者與政策制定者的「共同語言」。它不僅直觀反映汽車的價值表現，更深度影響消費者的購買決策。
廣汽傳祺以絕對優勢領跑保值率榜單，穩居自主品牌三年保值率第一，多款車型在細分市場中表現亮眼。在MPV市場，傳祺M8以無可爭議的實力位居自主MPV三年保值率榜首，同為MPV陣營核心車型的傳祺M6位居自主MPV三年保值率第三，傳祺E8與傳祺E9包攬了自主插電混動MPV一年保值率冠亞軍，充分彰顯了廣汽傳祺在MPV領域的技術實力與市場認可。在SUV領域，傳祺GS8斬獲自主中型SUV三年保值率第一，傳祺GS3影速位居自主小型SUV三年保值率第三。此外，傳祺影豹與傳祺GA6分別位居自主緊湊型車、自主中型車三年保值率第三和第四，全面覆蓋主流消費場景，滿足不同用戶的價值需求。
廣汽埃安同樣展現出卓越的保值實力。埃安RT位居純電動緊湊型車一年保值率第二，埃安Y位居純電動緊湊型SUV三年保值率第三。依托全球唯一的新能源汽車「燈塔工廠」，廣汽埃安保障了產品的「零缺陷、零不良」，2025年，已連續三年蟬聯中國新能源汽車質量第一，保值率與客戶滿意度持續領先。
這一系列亮眼成績背後，是廣汽集團深厚的製造底蘊與嚴苛的品質追求，更是市場對廣汽旗下車型的高度認可。未來，廣汽集團將繼續以科技賦能產品，以用戶為中心，持續提升產品綜合競爭力，為消費者提供更具價值的出行產品與服務，持續引領中國汽車產業高質量發展。
