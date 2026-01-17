廣汽能源發佈2025年充電生態服務報告：自營充電樁突破2.3萬根
17 1月, 2026, 11:09 CST
廣州2026年1月17日 /美通社/ -- 近日，廣汽能源正式發佈《2025年生態服務報告》，在廣汽集團「2⁶能源行動」戰略指引下，重點展示其在超充技術、全國網絡佈局以及V2G創新等方面取得的顯著進展。到2025年底，廣汽能源已在全國31個省、211座城市佈局自營充電樁23,274根，其中直流充電樁17,577根，自營充電站1,956座，累計服務用戶892萬名，充電總電量達到14.3億度，在1000V高壓快充樁數量方面位居行業前列。
超充技術方面，廣汽能源持續強化技術與運營能力。2025年1月，其超充樁完成升級，最大充電功率提升至640 kW，單槍最高充電功率可達720 kW、800 A。5月份，智慧管理雲平台引入AI系統，實現對充電設施的實時調控與自動化運維，使設備在線率提升至99.2%。
補能網絡方面，佈局加速擴張。2025年3月，廣汽能源充電服務累計次數突破1億次，用戶規模超過500萬，全天候24小時服務保障暢行無憂。7月份充電總量突破10億度。9月份，自營充電樁數量率先突破2萬根。11月份「9縱10橫8大城市」補能網絡全面建成，超1,800座自營充電站佈局其間，確保核心城區1公里範圍內即可便捷抵達充電站。
在V2G領域，廣汽能源在2025年8月完成了全國首張私家車主V2G放電訂單，並於9月建成全國最大的V2G微網項目，單站日均放電量超1.1萬度。截至2025年年底，廣汽能源全國V2G放電總量超過135萬度，參與電力交易電量超過1.3億度，累計減碳達343萬噸，為構建低碳、可持續的能源生態注入新動能。
邁入2026年，廣汽能源將繼續加速前行，不斷推動更智慧、更高效、更綠色的充電解決方案落地，打造安全、可持續的智慧能源生態，為未來出行持續提供澎湃綠色動力。
