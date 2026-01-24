AION V全球榮譽加身，彰顯中國智電SUV全球競爭力

在贏得嚴苛安全背書的同時，AION V在多個海外市場也深受專業媒體與消費者青睞。在澳大利亞，它憑借出色的綜合實力，成功入圍當地權威媒體Drive評選的「2026年度最佳6萬澳元以下電動車」決賽名單。在東南亞市場，其成功尤其值得關注，不僅在新加坡榮獲「2025年度A組電動SUV」大獎及「Ready For Adventure」家庭車推薦獎，更在印尼一舉奪得「環保科技SUV象徵」和「最受歡迎電動車」兩項榮譽，充分證明了其產品設計對多元市場的廣泛適應性。

視線轉回國內，AION V同樣收穫了來自口碑與行業的雙重肯定。基於對海量真實用戶評論的大數據分析，它被授予「2024年最具成長性車型」稱號，反映了深厚的市場潛力與用戶信任。此外，其在智能化領域的領先地位也備受認可，先後將「2025年金轱轆智能先鋒大獎」及「2025年度硬派智駕SUV」等專業獎項收入囊中。

這些接踵而至的全球榮譽，反映了AION V全面而硬核的產品力。從獨特的設計美學、真實可靠的續航與高效補能體驗，到舒適全能的空間佈局，以及先進的智能駕駛科技，共同構成了其贏得廣泛讚譽的核心。這一系列成就，也強有力地印證了廣汽集團（GAC）在全球汽車產業創新浪潮中的領先實力，及其為全球用戶打造世界級智能電動產品的承諾與能力。

SOURCE GAC