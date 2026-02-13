創維光伏完成香港首個分佈式光伏項目，達成重要里程碑

戰略協作助力項目成功

該項目由創維光伏與業主Len Shing Group Limited緊密協作完成，並獲得亞太可持續發展治理研究院(APESG)的專業咨詢支持。同時，作為工業4.0領域的先行者，香港生產力促進局(HKPC)也提供了支持，其技術資源與前瞻性洞察為項目的高標準實施提供了重要保障。

在EPC總包模式下，創維光伏作為單一交鑰匙解決方案提供方，全面負責項目從系統設計、設備採購到施工建設、並網接入及調試投運的全生命週期管理。該一體化實施模式有效保障了技術一致性、成本控制與項目進度，成功應對項目複雜性，為客戶交付了一座可穩定運行的光伏電站。

香港生產力促進局智慧城市部總經理王曉東先生表示：「通過與創維光伏合作實施該屋頂光伏項目，我們的客戶得以利用智能實時監測系統，全面掌握現場可再生能源的生產情況。這不僅提升了能源管理的透明度，也顯著降低了人工巡檢成本，提高了運維效率。該創新案例為相關建築及設施向低碳化、智能化運營轉型提供了切實可行的路徑。」

EPC實力示範：為可持續未來賦能

Len Shing Industrial Building項目已成為香港工商業屋頂光伏應用的標桿案例，充分展示了分佈式發電在實際落地中的可行性與經濟效益，體現了戰略性EPC合作在加速可再生能源應用方面的重要作用，並有力支持香港及粵港澳大灣區邁向可持續、低碳發展的目標。

以此為起點，創維光伏將持續深化在香港及海外市場的佈局，依托「產品銷售+ EPC服務+運維支持」的一體化業務模式，為客戶提供覆蓋全鏈條的專業解決方案。目前，創維光伏的業務已覆蓋全球35個國家和地區，其技術方案還通過TÜV NORD等權威機構認證，具備助力更多客戶突破市場壁壘、提升能源韌性、實現長期可持續發展目標的堅實基礎。

SOURCE SKYWORTH PV