SKYWORTH PV Capai Perkembangan Penting Setelah Menyelesaikan Proyek PV Terdistribusi Pertama di Hong Kong

Dengan kapasitas total 227 kW, proyek ini akan menghasilkan sekitar 300.000 kWh listrik bersih pada tahun pertama beroperasi. Seluruh listrik yang dihasilkan akan langsung tersalurkan ke jaringan listrik lokal melalui skema full feed-in. Sistem ini menggunakan 386 modul SKYWORTH High-Efficiency Series 590W dengan tingkat efisiensi konversi hingga 23,03%. Produk ini dilengkapi garansi produk selama 15 tahun dan jaminan daya keluaran linear selama 30 tahun. Melalui skema Feed-in Tariff (FIT) Pemerintah Hong Kong, pembangkit listrik ini akan menghasilkan pendapatan sekitar HKD 800.000 per tahun dari penjualan listrik.

Kolaborasi Strategis Dorong Keberhasilan Proyek

Proyek ini terwujud melalui kerja sama antara pemilik proyek, Len Shing Group Limited, serta dukungan The Asia Pacific Institute of Sustainability Governance (APESG) sebagai konsultan. Hong Kong Productivity Council (HKPC), pelopor dalam penerapan Industry 4.0, juga memberikan dukungan melalui sumber daya teknis dan wawasan strategis sehingga proyek dapat dilaksanakan dengan standar tinggi.

Melalui kontrak EPC komprehensif, SKYWORTH PV bertindak sebagai penyedia solusi turnkey terpadu yang mengelola seluruh siklus proyek—mulai dari desain sistem awal dan pengadaan peralatan hingga fase konstruksi, penyambungan ke jaringan listrik, dan proses uji coba. Pendekatan terpadu ini memastikan konsistensi teknis, pengendalian biaya yang efektif, serta penyelesaian tepat waktu, sekaligus menangani seluruh kompleksitas proyek hingga pembangkit listrik siap beroperasi.

Wang Xiaodong, General Manager, Smart City Division, Hong Kong Productivity Council, mengatakan:

" Melalui proyek PV atap yang digarap bersama SKYWORTH PV, pelanggan kami dapat memanfaatkan sistem pemantauan cerdas secara real-time untuk memonitor produksi energi terbarukan di lokasi secara menyeluruh. Sistem tersebut tidak hanya meningkatkan transparansi pengelolaan energi, namun juga secara signifikan menghemat biaya inspeksi manual, serta meningkatkan efisiensi operasional dan pemeliharaan (O&M). Aplikasi inovatif ini memberikan contoh nyata bagi bangunan dan fasilitas lain agar beralih menuju aktivitas operasional rendah karbon dan berbasiskan teknologi cerdas."

Keunggulan EPC: Menopang Masa Depan Berkelanjutan

Proyek di Len Shing Industrial Building menjadi tolok ukur pengembangan PLTS atap komersial dan industri di Hong Kong, serta membuktikan kelayakan teknis dan manfaat ekonomi dari instalasi pembangkit listrik terdistribusi. Proyek ini juga menegaskan peran kemitraan EPC strategis dalam mempercepat pemanfaatan energi terbarukan, serta mendukung langkah Hong Kong dan Greater Bay Area menuju masa depan yang berkelanjutan dan rendah karbon.

Berdasarkan pencapaian ini, SKYWORTH PV akan terus memperkuat jangkauan di pasar Hong Kong dan wilayah lain dengan mengandalkan model terintegrasi "Penjualan Produk + Layanan EPC + Dukungan O&M" untuk menghadirkan solusi profesional secara lengkap. Dengan jangkauan operasional yang kini mencakup 35 negara dan wilayah, serta solusi teknis yang telah tersertifikasi oleh lembaga berwenang seperti TÜV NORD, SKYWORTH PV siap mendukung semakin banyak klien mengatasi hambatan pasar, meningkatkan ketahanan energi, serta mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dalam jangka panjang.

SOURCE SKYWORTH PV