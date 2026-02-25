李奧國際集團透過整合式不動產平台，引介吉隆坡地標級開發項目，深化東南亞佈局

此項發展體現李奧國際集團持續深化馬來西亞布局，並進一步強化其全球不動產與酒店業版圖，與集團長期策略願景相呼應。

以長期願景為核心的策略推進

在全球市場不確定性升高的時代背景下，投資人更加重視透明度、治理機制與機構信譽。

李奧國際集團董事長王孝璿先生表示：「我們對精選國際開發項目的參與，建立於嚴謹評估、完善治理標準與永續發展原則之上。本次規劃反映我們對品質導向成長與區域化拓展的長期承諾。」

阿瑪尼•浩鑫 (Armani Hallson KLCC) 由馬來西亞主板上市公司阿瑪尼集團 (Armani Group) 開發，該公司於當地房地產市場具備成熟基礎與穩健布局，歷年透過多個項目建立創新、永續與高品質執行之品牌聲譽。

核心地段與城市發展動能

阿瑪尼•浩鑫 (Armani Hallson KLCC) 坐落於吉隆坡著名的 Jalan Ampang 路段，鄰近雙子星塔及敦拉薩國際貿易中心（TRX）。項目為現代超高層複合式建築群，融合 SOHO 與 SOVO 概念設計。整體規劃三棟塔樓，共計 2,215 戶，並配備空中無邊際泳池及空中健身房等設施，預計於 2029 年完工。

隨著區域經濟持續復甦及跨境流動趨勢演變，吉隆坡市中心住宅市場持續吸引區域買家關注，特別是尋求核心城市優質生活環境之客群。

不動產與酒店業於集團長期策略中的角色

隨著李奧國際集團推進其長期布局，不動產與酒店業為集團整體生態系統之關鍵組成，支撐涵蓋移動性與高端生活型態之基礎架構。

在此架構下，不動產作為跨境生活規劃與多地居住安排的平台，而酒店服務則透過精緻化營運與服務體驗，提升資產持有價值與生活品質。

本項規劃進一步強化李奧國際集團於東南亞之平台基礎，並鞏固其於區域重要首都城市之布局，作為其國際不動產市場策略的持續推進。

台北頂贏：整合顧問與生活平台

自策略整合進入李奧國際集團體系後，台北頂贏定位為集團之不動產顧問平台，協助客戶連結優質開發項目，同時銜接集團更廣泛之服務生態系統。

王董事長補充表示：「不動產與酒店業是將長期規劃落實於日常生活的關鍵節點。我們的目標是打造整合式平台，透過跨境能力與協同服務，支持客戶於資產配置與生活規劃上的整體需求。」

他亦指出，阿瑪尼•浩鑫 (Armani Hallson KLCC) 項目之規劃具有策略意義，不僅因其地段優勢，更因其契合集團提供整合生活與顧問解決方案之長遠願景。

為未來拓展區域平台

李奧國際集團業務涵蓋不動產、金融及跨境服務，致力於建構整合式投資與生活平台。

王董事長最後表示：「永續價值來自嚴謹治理與審慎規劃。該項目隸屬其公司體系，現已納入我們於全球銷售之不動產投資組合之一。透過結合制度化標準與精緻生活設計，我們期望在市場週期變動之中，持續支持穩健而長遠的成長。」

關於李奧國際集團

李奧國際集團總部設於新加坡，並具備國際佈局，以全球視野、嚴謹治理、資本市場紀律與文化傳承為指引。

如需了解更多資訊，請造訪 www.leointernationaltaiwan.com。

SOURCE Leo International Group