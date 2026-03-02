三井花園飯店札幌完成全面翻新，重新盛大開業

為進一步豐富賓客體驗，酒店推出全新項目，邀請賓客前往「海鮮市場北之美味」探索札幌享負盛名的飲食文化。該市場坐落於市內頂級海鮮集散地——札幌市中央批發市場內，並提供免費穿梭巴士服務。

作為日本首屈一指的旅遊勝地，札幌以粉雪、年度盛事札幌雪祭，以及由新鮮海鮮和特色拉麵組成的飲食文化而聞名。翻新後的酒店是您一年四季探索札幌魅力的理想下榻之地。

酒店全面翻新特色

1. 自然靈感設計理念：「WELLNESS HARMONY」（健康和諧）

秉承三井花園飯店的品牌理念「Stay in the Garden」，酒店將北海道的自然風光與當地文化融入設計之中。室內採用溫暖的木質紋理，並陳列精心策劃的藝術作品，於市中心營造出一方寧靜綠洲。作為可持續發展舉措之一，接待台及部分內部裝飾元素採用了三井不動產集團北海道自有林地的間伐材進行打造。

2. 優化房型配置，滿足家庭與團體需求

為應對國內外遊客日益增長的團體住宿需求，酒店客房配置已大幅更新：

三人房：由20間增至102間。

四人房：新增38間。

客房總數：共177間，涵蓋7種不同房型。

室內設計與傢俱陳設均已現代化升級，力求極致舒適。房間設計靈感源自札幌的自然風光，並採用融入北海道傳統工藝「優佳良織」製作的標識，處處體現地方文化元素。

3. 煥新公共空間：大堂酒廊、公共浴池及便利休閒區

大堂酒廊： 陳設以美瑛町青池和北海道歷史村的紅磚廳舍為靈感的藝術佳作。

陳設以美瑛町青池和北海道歷史村的紅磚廳舍為靈感的藝術佳作。 花園浴場： 經過全面翻新，為賓客在一天旅途或觀光後提供放鬆身心的空間。

經過全面翻新，為賓客在一天旅途或觀光後提供放鬆身心的空間。 便利休閒區（2樓）：新增設的空間，提供咖啡服務、自動販賣機、洗衣設施及微波爐，滿足短期及長期住宿需求。

4. 全新餐飲體驗，盡顯北海道風味：Graphic Holdings Co., Ltd. 呈獻兩大特色餐廳

由紮根札幌、旗下擁有多家現代餐飲場所的Graphic Holdings Co., Ltd. 負責運營這兩家新餐廳。

三井花園飯店札幌 – 「Hakko &」

位於酒店一樓，「Hakko &」以發酵為主題，巧妙融合北海道時令食材與日本傳統烹飪技藝。

早餐自助餐設有現場廚房，使用北海道產「七星米」製作新鮮飯團，同時提供味噌風味菜肴及當季熟食。

三井花園飯店札幌西 – 「WEST Table」

在相鄰的三井花園飯店札幌西，WEST Table呈獻西式早餐概念，通過本地食材與現代烹飪技藝，展現北海道的豐饒風味。

札幌海鮮市場早餐體驗

酒店特別面向連續入住多晚的賓客推出體驗項目，帶領他們前往札幌市中央批發市場內的「海鮮市場北之美味」，感受札幌獨特的飲食文化。

通過此項目，早餐券可在這個市內地標性美食目的地使用。賓客可盡情享用新鮮烹製的海鮮料理，如刺身和海鮮丼，盡顯北海道食材的優良品質與季節風味。

除了美食，該市場本身也生動展現了城市的日常風貌，周邊商鋪還提供各種當地特產與特色商品。

市場內同樣提供琳琅滿目的當地商品，供希望將北海道風味帶回家的賓客選購。

酒店與市場之間提供免費穿梭巴士服務，方便往返。

關於三井不動產飯店管理

三井不動產飯店管理旗下擁有三大特色品牌，旨在契合多元的現代生活方式：

三井花園飯店 – 秉承「Stay in the Garden」理念，在日本及海外擁有34家酒店，誠邀賓客步入受自然啟發的靜謐空間，每家酒店都提供善用其獨特地理位置的空間與體驗。

The Celestine Hotels – 以「培養與編織深層聯繫」為理念打造的目的地酒店，住宿精髓在於體驗本身。

sequence – 新一代生活方式品牌，提供自由、靈活與個性化的住宿方式。

三井不動產飯店管理秉持創造觸動感官、豐富每段旅程的難忘酒店的宗旨，持續為眼光獨到的全球遊客重新定義現代日式待客之道。

三井花園飯店札幌

