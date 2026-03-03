華為舉辦第四屆數字經濟發展論壇

汪濤基於華為在數字經濟領域的深耕經驗，就全球數字經濟高質量發展提出三項關鍵建議。首先，出台積極有效的產業政策，充分激發市場活力，推動數字經濟與實體經濟深度融合發展；其次，佈局適度超前的數字基礎設施，築牢數字經濟發展底座，為數字技術規模化落地與產業數字化轉型提供堅實保障；第三，構建多層次、可持續的人才生態體系，作為數字經濟長遠健康發展的核心戰略支撐。

汪濤表示：「我們正站在智能時代的起點，華為願與產業鏈各方攜手，共同夯實智能世界的基石，加速千行萬業智能化升級，躍升數字經濟新高度。」

在主題發言環節，與會嘉賓圍繞數字基礎設施建設展開交流。華為ICT營銷運作部部長劉明菊指出，智能時代的數字基礎設施是產業發展的核心基石，需綜合推進網絡、能源、算力等基礎設施建設：提前構建毫秒級低時延的網絡聯接，避免AI成為信息孤島；加快綠色數據中心建設，實現「算力增長與碳排下降」的雙贏目標。

清華大學社科學院經濟所所長戎珂教授在演講中強調「數據是AI時代的核心生產要素」，唯有圍繞數據生成、轉運、存儲、應用全流程完善數字基礎設施，才能充分激活數據價值。

大會就數字經濟發展關鍵議題達成基本共識：各國數字經濟發展階段不同，需立足自身實際，因地制宜制定AI發展戰略與實施路徑，才能高效推進智能化轉型。

自2023年創辦以來，華為數字經濟發展論壇已逐步打造成為以創新為引領、以協作為紐帶、以合作共贏為目標的高層交流平台。

MWC26 巴塞羅那於3月2日至3月5日在西班牙巴塞羅那舉行。

