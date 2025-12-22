華為基於MoM的多智能體協同系統使能核心網高穩L4

深圳2025年12月22日 /美通社/ -- 在日益數字化的時代，現代生活與經濟活動都高度依賴於網絡，網絡的穩定性直接關系到公眾的「數字幸福感」和「社會參與感」。核心網作為網絡的大腦，一旦業務中斷會影響到數千萬用戶，給社會帶來難以估量的影響，核心網穩定性至關重要。華為ICNMaster MDAF解決方案基於MoM (Mixture of Models混合模型架構)、多智能體協同和網絡孿生技術構建智能高穩體系，實現隱患提前預防，快速故障修復，分鍾級業務恢復，助力全球運營商加速邁向高穩L4，保障用戶業務連續性體驗。

5G和雲化技術的演進帶來豐富業務的同時，軟硬件解耦、多代際共存、代際間接口複雜、信令浪湧沖擊、傳輸網絡故障、數據中心故障等都對核心網電信級可靠性帶來了巨大挑戰。據GlobalData統計，42%的運營商在過去三年內都發生過核心網業務中斷，且中斷次數逐年增加，引發業界廣泛關注。為了牽引全球運營商逐步提升核心網的可靠性，TM Forum發布了核心網高穩測評標准，目前已經有數十家運營商參與測評，核心網可靠性提升已然成為產業共識。為了滿足全球運營商對核心網高穩的需求，華為發布了ICNMaster MDAF智能高穩體系，在前期發布的「故障管理智能體」、「投訴處置智能體」等單智能體基礎上進行技術創新，突破性引入MoM混合模型架構，多智能體協同技術，智能體與網絡孿生協同技術，實現問題自動化閉環，降低事故發生概率，實現業務分鍾級恢復，使能核心網高穩L4。

從「單模型架構」到「多模型架構」：MoM混合模型架構相對於傳統的單模型架構可以實現場景突破，充分整合了專業大模型快思考和DeepSeek等推理類大模型的慢思考優勢，通過智能模型分流路由框架動態分配任務：常規、高頻事件由快速、精準的模型即時處理，而需要深度推理的複雜異常情況則分配給推理模型。這確保了既能對常見問題做出閃電般的響應，又能對複雜故障進行深入推理，實現效率和精度優化。

從「單智能體自動化」到「多智能體協同自閉環」：傳統單智能體僅能實現單個場景的自動化，場景之間是割裂的，多智能體協同技術可以將多個單智能體有序的聯合起來，並進行智能體編排，沖突決策等，智能體的恢復動作還會通過網絡孿生系統進行校驗，確保修復措施在作用於現網之間是准確有效的，最終實現「感知-分析-決策-執行」自閉環。

華為ICNMaster MDAF基於MoM的多智能體協同高穩方案不僅僅是一次升級，更是邁向完全自治網絡的關鍵一步。它使運營商能夠提供的不僅僅是連接，更是面向未來的、具備韌性、智能的數字化基石，不僅成功破解了網絡穩定與運營效率的長期矛盾，更標志著電信行業的運營模式開始從以網絡為中心向以用戶為中心進行根本性戰略轉型，該系統所驗證的「智能體+數字孿生」協同范式，為未來全自動駕駛網絡的實現奠定了堅實的技術與實踐基礎。

SOURCE HUAWEI