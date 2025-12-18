TM Forum發佈核心網高穩AN Solution Package，引領自智網絡新範式

解決方案包從核心網穩定性保障的七大關鍵維度（高穩部署架構、控制面容災、用戶面容災、基礎設施容災、抗信令浪湧能力、風險預測、服務降級恢復）出發，提出基於MDAF（Management Data Analytics Function，3GPP TS 28.104定義）的系統性解決方案，構建端到端網絡韌性體系。該方案包以數字孿生技術為核心，實現從風險預測到自動優化的全流程閉環管理，顯著提升核心網絡在信令風暴等極端場景下的抗風險能力。

其中，「信令風暴風險評估」作為核心變化點，通過數字孿生技術構建網絡虛擬環境，實現風險預測與主動防禦。方案包提出在信令風暴發生前，通過流量統計、節點連接狀態、設備時序配置等數據採集，結合仿真引擎生成衝擊場景模型，精準評估網絡承載能力並輸出優化建議，以致力於將故障隱患消滅在萌芽階段。

標準化賦能，加速行業落地

該解決方案包嚴格遵循TM Forum IG1500系列標準，通過標準化API接口實現與現有系統的無縫對接。王子韜在演講中指出該方案包提供了標準化技術實現模板，並通過Catalyst項目案例進一步展示了其在核心網穩定性保障場景的可行性。隨後，他以某運營商實踐為例，展示了基礎設施容災維度的優化實踐。通過精準識別VIP用戶、快速判斷可恢復路徑、快速生成恢復方案等關鍵路徑。目標將VIP用戶網絡恢復時間從30分鐘壓縮至1分鐘（普通用戶維持30分鐘恢復標準）。該方案通過差異化服務保障策略，既提升了高價值用戶的網絡體驗，又可有效降低因VIP用戶離網可能帶來的經濟損失。

此次發佈的AN解決方案包，標誌著核心網穩定性保障已成為TMF標準場景，可助力全球更多運營商提升其網絡韌性，華為為行業提供了可複製、可擴展的高穩定性網絡建設範式，為全球運營商實現「評估即價值」的網絡自治轉型提供了關鍵支撐。

