華為發佈全球政務服務解決方案，助力全球政務服務和城市治理全面開啟智能化

基於全球對於政務智能化轉型的共識，華為一網通辦軍團總裁夏國環在論壇上發佈了「一網智辦 」政務服務全球解決方案。他指出，該方案基於「個數字底座+1個智能平台+N個行業應用 」的整體架構，構建以場景為中心，實現政務事項與流程快速編排，通過整合能力、打通流程, 使能高效、高質政務服務；以業務為牽引，數據為核心，構建方便快捷高質量數據服務，賦能業務創新。旨在打造出「邊聊邊辦、智能決策、高效辦理 」的智能服務體系。

泰國MDES副常務秘書Chomparee Chompurat博士指出，泰國正在通過利用強大的「雲優先 」基礎設施、負責任的人工智能整合以及全球公私合作夥伴關係，加速向人工智能驅動的智能政府轉型，以提供安全、以公民為中心的服務，並將該國打造為值得信賴的東盟數字樞紐。

展會期間，華為政務一網通軍團舉辦了國家大模型圓桌會議，聚焦 AI 賦能國家智能化轉型、AI DC 建設思路等核心議題，與來自歐洲、亞太、中東、非洲等地區的二十餘位政府及行業專家及合作夥伴，展開了深入交流。華為分享了自身在大模型應用實踐與 AI 基礎設施建設經驗，並與各方共同探討了智能化轉型的頂層設計及本地化落地路徑。

在開放演講交流環節， 南威軟件海外售前解決方案總裁余金霄發分享道，南威在「AI+一網通辦 」實踐中，辦事流程可節省80%~90%表單填寫時間，並通過「邊聊邊辦 」智能交互模式將辦事效率提升2~3倍。

軟通智慧CTO楊旭青介紹，基於AI中樞的「城市超級應用入口 」，城市治理超級應用可高效應對防汛等城市治理難題；經濟發展超級應用能為項目週期縮短50%；公共服務超級應用讓企業和群眾辦事如同聊天般便捷。

當前，AI正在深刻重塑全球政務與城市數智化發展的底層邏輯。未來，華為將持續深耕數字技術底座，深化與夥伴的協同合作，共同助力全球政務服務與城市治理開啟全面智能化。

