MWC26 巴塞羅那GLOMO獲獎名單公佈，華為斬獲八項殊榮

西班牙巴塞羅那2026年3月6日 /美通社/ -- 在MWC26 巴塞羅那期間，華為斬獲包括「最佳移動網絡基礎設施獎」、「最佳AI使能網絡解決方案」、「最佳非地面網絡方案」、「最佳移動互聯消費者運營商服務獎」、「最佳移動互聯健康與福祉創新獎」、「最佳金融科技與數字商務創新獎」、「最佳移動無障礙與普惠應用獎」、「改善兒童和青少年生活的最佳移動創新」在內的八項重量級GLOMO獎項。

GSMA全球移動大獎（GLOMO獎）由全球通信行業頂尖專家組成的評審團嚴格評選，旨在表彰那些在移動技術、創新應用和產業發展中做出傑出貢獻的企業與個人，是全球移動通信產業最具權威性和影響力的獎項之一。

最佳移動網絡基礎設施獎

華為在全頻段向5G演進過程中，圍繞超寬帶、多天線和綠色節能等領域開展了解決方案的創新。這些創新成果助力運營商打造面向5G-A演進的極致性能、極低能耗、極簡部署的移動AI基礎網絡，為全球通信行業樹立了新的標桿。

最佳AI使能網絡解決方案

華為攜手中國移動聯合打造的自智網絡「AI+Network」運維轉型方案，直擊網絡運營「效率、增長、成本」核心痛點，通過深耕AN L4建設，實現了AI技術價值與商業價值的雙重釋放。此外，該方案獨創全球首個電信級A2A-T多智能體通信協議，實現跨域智能體的自主協同，將網絡自治能力從「單點智能」提升至「群體智能」新高度。

最佳非地面網絡方案

中國電信衛星公司與華為聯合研發業內首個手機直連天通衛星技術，採用超短碼高增益卷積信道編碼、自適應語音量化等技術，攻克普通手機無法連接衛星網絡的難題。目前已有 40 款手機、7 款車機支持該功能，服務從內地及香港拓展至全球多個國家，應用覆蓋人、汽車、海事及低空領域。

最佳移動互聯消費者運營商服務獎

印尼Telkomsel攜手華為聯合打造的UE-Logo差異化體驗服務榮獲GSMA GLOMO「最佳移動互聯消費者運營商服務獎」，標誌著體驗經營在印尼市場的領先性，為全球運營商探索體驗經營樹立了典範。

最佳移動互聯健康與福祉創新獎

中國移動5G新通話聯合華為共同打造的「無處不在的 AI 健康管家」項目榮獲 GSMA 全球移動大獎「最佳移動互聯健康與福祉創新獎」，標誌著「通話即服務」的智能通信進入全新階段。

最佳金融科技與數字商務創新獎

Safaricom與華為攜手的「Ziidi投資平台」榮獲GSMA GLOMO「最佳金融科技與數字商務創新獎」。Safaricom與華為在移動金融領域10多年的合作中，從錢包、支付到金融，全面支撐了非洲的移動金融生態。Ziidi是Safaricom在2025年推出的貨幣基金業務（Money Market Fund，MMF），為肯尼亞中低收入人群提供了低門檻、實時、安全的數字投資解決方案，顯著提升了金融包容性。華為Mobile Money解決方案通過輔助運營、徵信風控能力，集成BSS和OSS等多域融合數據，為全球用戶提供更便捷的金融服務，以此為基礎加速構建數智生活入口。

最佳移動無障礙與普惠應用獎

中國移動與華為合作共建的泛在移動健康助手，依托中國移動5G新通話網絡與健康AI智能體，提供覆蓋健康咨詢、就醫輔助、健康管理全流程健康服務，讓撥號盤成為普惠千家萬戶的隨身醫療入口。

改善兒童和青少年生活的最佳移動創新

中國電信、友成基金會與華為聯合申報的普洱瀾滄縣「青椒計劃」，依托中國電信 5G 及華為雲 WeLink，搭建瀾滄與上海師生互聯的虛擬社區，實現校園 5G 與 WiFi 融合互通。項目已覆蓋瀾滄數十所中小學，培訓鄉村教師 600 餘人、惠及學生 5000 餘人，全國累計培訓教師近 18 萬名，以數字技術推動教育公平。

MWC26 巴塞羅那於3月2日至3月5日在西班牙巴塞羅那舉行。華為展區位於Fira Gran Via 1號館1H50展區。2026年，智能體互聯網時代正加速到來，5G-A規模商用全面提速，華為將與全球運營商、合作夥伴一起，攜手共進，充分釋放5G-A潛能，為6G演進奠定基礎，同時深耕AI-Centric Network業務、網絡、網元三層注智，以AI煥新主營業務，加速ANL4規模部署，共同打造價值驅動的領先網絡與智算底座，邁向全面智能化。欲瞭解更多詳情，請參閱：https://carrier.huawei.com/cn/minisite/events/mwc2026/

SOURCE 華為