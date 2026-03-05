華為發布「一網智辦」政務服務解決方案，攜手深圳龍崗上線政務服務全球樣板點

在高峰論壇上，聯合國工業發展組織首席人工智能/數字和創新官、數字化轉型與人工智能首席Jason Slater在主題演講中表示：「AI賦能政務服務，建設高效的數字政府，絕非單純部署技術，而是要打造兼具包容性、以市民為中心、互聯互通的系統。」

發布「一網智辦」全球政務服務解決方案，勾勒政務服務新藍圖

華為一網通辦軍團總裁夏國環在論壇上發布「一網智辦」全球政務服務解決方案。他表示，全球各國發展差距及數字鴻溝仍然存在，國家政務服務面臨民眾辦事不方便、滿意度不高、缺乏良好體驗等挑戰，發展政務數字化是提升國際影響力、國家治理能力和民眾滿意度的重要抓手。華為政務服務解決方案以「1個數字底座+1個智能平台+N個行業應用」為架構，構建以場景為中心，政務事項與流程快速編排，整合能力、打通流程, 使能高效、高質政務服務；以業務為牽引，數據為核心，構建方便快捷高質量數據服務，賦能業務創新。打造邊聊邊辦、智能決策、高效辦理的智能服務體系

泰國MDES副常務秘書Chomparee Chompurat博士表示，泰國正在通過利用強大的「雲優先」基礎設施、負責任的人工智能整合以及全球公私合作伙伴關系，加速向人工智能驅動的智能政府轉型，以提供安全、以公民為中心的服務，並將該國打造為值得信賴的東盟數字樞紐。

玻利維亞AGETIC執行董事Carlos Eduardo Rodrigo Prado以「天空為鏡、數字為翼」為核心，分享了電子政務領域的成果與突破，闡述了戰略藍圖與關鍵舉措，並提出了面向數字政府、數字國家及普惠智慧服務新時代的願景。在羅德裡戈・帕茲總統提出的 「玻利維亞走向世界，世界走進玻利維亞」理念指引下，該國正積極推進數字化轉型。

在實踐分享演講環節多國客戶及伙伴圍繞「AI基礎設施樞紐」、「政務服務未來規劃」和「國家數字化轉型」等主題，分享了各自國家的實踐經驗與願景。

發布深圳龍崗政務服務全球樣板點，樹立「AI+政務服務」實踐標桿

活動中，華為聯合深圳龍崗政府服務中心共同發布了「深圳龍崗政務服務全球樣板點」。該樣板點基於深圳市龍崗區政府的最佳實踐，構建了區-街道-社區-園區四級政務中心一體化聯動運行模式，在「AI+政務服務」取得顯著成效：其智能客服體系依托AI大模型，深度整合熱線、窗口及自助服務資源，實現多渠道協同響應，使熱線接通率達到98%；在「AI+智能校驗」方面，通過搭建一體化審批中樞，智能輔助審查准確率達到95%以上。

凝聚伙伴力量，成立全球政務服務生態聯盟

最後，由華為發起的「全球政務服務生態聯盟」正式成立。聯盟旨在匯聚產業力量，加速「AI+政務服務」在全球范圍的落地普及。來自軟通智慧、南威軟件、致遠互聯、數字冰雹、Nextcloud、SAINS、融雲等政務服務領域伙伴代表共同見證了聯盟成立。華為將以聯盟為平台，與全球伙伴緊密協作，共拓數字時代政務服務新藍海。

未來，華為將持續創新，攜手全球客戶伙伴在政務服務領域緊密合作，實現共贏發展，加速行業數智化轉型。

