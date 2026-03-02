香港思貝禮國際學校開設關鍵階段3 (Key Stage 3) 課程，打造通往全球卓越教育的「一條龍」體驗

無縫銜接至英國思貝禮學校九年級

該課程的一大特色是無縫銜接至英國九大公學之一Shrewsbury School的九年級課程。完成八年級學業的學生，將保證獲得升讀英國 Shrewsbury School 的考慮資格，從而確保學業的連續性與平穩過渡。

世界級設施：協助學生全人發展

校舍專為滿足學生各方面發展的需求而設計，擁有卓越的設施，包括專業的體操中心、25米游泳池以及專門的表演藝術空間。這些資源營造了一個富有啟發性的環境，學生可在此追求自己的興趣，並在學術和創意方面取得卓越成就。

課程亮點：

個性化學習之旅：關鍵階段3課程提供量身定制的教育路徑，滿足每位學生的獨特興趣和優勢，由敬業的教育工作者提供支持，培養學生的個人才能。 啟發性的跨學科學習：通過「多視角學習」方法，學生探索不同學科之間的主題聯繫，從而能夠在不同情境中應用知識。 全人發展：學校注重品格和社會技能的培養，同時追求學術成就，灌輸韌性、尊重和合作等核心價值觀，培養學生成為具有人文關懷的世界公民。 注重全球公民意識培養：鼓勵學生多元共融並參與全球議題的探討，賦予他們為社會作出積極貢獻的能力。 豐富多彩的課外活動：提供廣泛的機會，讓學生探索課堂之外的興趣，培養未來所需的必要技能。 定制化評估：學校的持續評估策略提供定期反饋，跟蹤學業進展，幫助學生發現自己的優勢和有待提升的領域。

香港思貝禮國際學校致力於營造一個讓每位學生都能茁壯成長的環境。關鍵階段3課程的開設標誌著學校在培養年輕學子潛能的道路上邁出了重要一步。

關於香港思貝禮國際學校

香港思貝禮國際學校承襲英國最負盛名的獨立學校之一的歷史底蘊。英國 Shrewsbury School 於 1552 年經皇家特許成立，在廣泛的學術研究領域擁有輝煌卓越的歷史。我們共同致力於培養自信、善於表達、獨立自主的學子。

作為區內唯一提供優質英式教育的學校，我們的教育課程以英國國家課程為基礎，旨在培養學生的創造力和自信心。學校地理位置便利，為3至13歲的學生提供卓越的教育體驗。

