新聞提供者Now TV
13 3月, 2026, 17:06 CST
奧斯卡金像獎四大熱「最佳國際電影」即將於Now TV上架
Now TV x MOViE MOViE同步推出「金像好戲多面睇」精彩優惠
香港2026年3月13日 /美通社/ -- 四套奧斯卡金像獎提名「最佳國際電影」的作品，包括《情感的價值》、《罪惡嘉年華》、《純屬伊朗意外》及《末世狂沙》即將於Now TV上架。
得獎大熱挪威電影《情感的價值》（Sentimental Value），不僅角逐「最佳國際電影」，更入圍「最佳影片」及「最佳男主角」等多項提名。至於剛奪得金球獎「最佳外語片」的巴西電影《罪惡嘉年華》（The Secret Agent），同樣是奪標熱門。加上法國黑馬《純屬伊朗意外》（It Was Just an Accident）及西班牙的《末世狂沙》（Sirāt），今屆奧斯卡「最佳國際電影」競爭相當激烈。
MOViE MOViE「金像好戲多面睇」活動
第98屆奧斯卡金像獎頒獎典禮在即，Now TV誠邀觀眾一同投入此年度電影盛事。 MOViE MOViE將於百老匯院線舉辦「金像好戲多面睇」活動，Now TV與MOViE MOViE將聯手推出精彩優惠，讓影迷搶先觀看尚未在香港上映的奧斯卡入圍佳作，線上線下同步欣賞年度最熱門話題電影。
|
優惠一
|
優惠二
|
凡購買「金像好戲多面睇」戲票，(i) Now TV訂戶可享85折優惠**；(ii) 訂閱了MOViE MOViE頻道的Now TV訂戶可享8折優惠*。
|
凡購買「金像好戲多面睇」戲票，可獲贈Now TV「歐美星級娛樂組合（HBO Max 標準方案）」（無機頂盒版）一個月免費試用^（價值每月港幣118元）。
|
**優惠只適用於戲院票房購票。優惠受相關條款及細則約束。
關於香港電訊
香港電訊是科技、媒體及電訊的領導者，扎根香港逾 150 年。香港電訊作為真正的 5G 網絡營運商，為企業及大眾接通本地和全球。我們的全方位企業應用方案，成為企業進行數碼轉 型的不二之選。與此同時，我們全面的網絡及智能生活服務組合，豐富大眾日常生活，並滿足他們對工作、娛樂、教育、健康，以至可持續低碳生活的各種需要。連同我們支援數碼經 濟發展及協助香港作為國際金融中心連繫世界的數碼企業業務，香港電訊致力為智慧城市發 展作出貢獻，以科技成就未來。
有關香港電訊的其他資料，請瀏覽網址：www.hkt.com。
LinkedIn: linkedin.com/company/hkt
附頁
第98屆奧斯卡金像獎提名電影上架時間表
|
片名
|
播放平台
|
提名
|
上架日期
|
《情感的價值》
（Sentimental Value）
|
Now影視點播站及MOViE MOViE 自選服務
|
最佳電影、最佳導演、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角（兩項）、最佳原創劇本、最佳國際電影、最佳剪接（共9項）
|
2026年3月19日上架（Now影視點播站）
2026年4月26日上架（MOViE MOViE 自選服務）
|
《罪惡嘉年華》（The Secret Agent）
|
MOViE MOViE自選服務
|
最佳電影、最佳男主角、最佳國際電影、最佳選角（共4項）
|
即將上架
|
《純屬伊朗意外》（It Was Just an Accident）
|
Now True
自選服務
|
最佳原創劇本、最佳國際電影（共2項）
|
2026年3月30日上架
|
《末世狂沙》（Sirāt）
|
MOViE MOViE自選服務
|
最佳國際電影、最佳音效（共2項）
|
即將上架
|
《罪人們》
|
HBO Max
|
最佳電影、最佳導演、最佳男主角、最佳女配角、最佳男配角、最佳原創劇本、最佳原創音樂、最佳原創歌曲、最佳選角、最佳音效、最佳藝術指導、最佳攝影、最佳化妝與髮型設計、最佳服裝設計、最佳剪接、最佳視覺效果（共16項）
|
現已上架
|
《一戰再戰》
|
HBO Max
|
最佳電影、最佳導演、最佳男主角、最佳女配角、最佳男配角（兩項）、最佳改編劇本、最佳原創音樂、最佳選角、最佳音效、最佳藝術指導、最佳攝影、最佳剪接（共13項）
|
現已上架
|
《科學怪人》
|
Netflix
|
最佳電影、最佳男配角、最佳改編劇本、最佳原創音樂、最佳音效、最佳藝術指導、最佳攝影、最佳化妝與髮型設計、最佳服裝設計（共9項）
|
現已上架
|
《暴蜂尼亞》
|
Now
影視點播站
|
最佳電影、最佳女主角、最佳改編劇本、最佳原創音樂（共4項）
|
現已上架
|
《藍月》
|
Now
影視點播站
|
最佳男主角、最佳原創劇本（共2項）
|
現已上架
|
《Kpop 獵魔女團》
|
Netflix
|
最佳動畫、最佳原創歌曲（共2項）
|
現已上架
|
《媽的多重悲劇》
|
Now True
自選服務
|
最佳女主角
|
現已上架
|
《藍色情歌》
|
Now
影視點播站
|
最佳女主角
|
即將上架
|
《凶器》
（Weapons）
|
HBO Max
|
最佳女配角
|
現已上架
|
《無名氏先生》
|
Now True
自選服務
|
最佳紀錄長片
|
現已上架
|
《阿拉巴馬囚途》
|
HBO Max
|
最佳紀錄長片
|
現已上架
|
《只有攝影機裝備：布倫特雷諾的生與死》
|
HBO Max
|
最佳紀錄短片
|
現已上架
|
《外星奇遇記》
|
Disney+
|
最佳動畫
|
現已上架
|
《侏羅紀世界：
重生》
|
HBO Max 應用程式
|
最佳視覺效果
|
現已上架
|
《重擊人生》
|
Now True
自選服務
|
最佳化妝與髮型設計
|
現已上架
|
《CUTTING THROUGH ROCKS》（暫名: 《滴水穿石》）
|
Now True
自選服務
|
最佳紀錄長片
|
即將上架
|
《愛美麗的奇幻漫遊》
（Little Amélie or the Character of Rain）
|
MOViE MOViE自選服務
|
最佳動畫
|
即將上架
|
《優獸大都會2》
|
Disney+
|
最佳動畫
|
現已上架
SOURCE Now TV
分享這篇文章