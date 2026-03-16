應科院於日內瓦國際發明展榮獲十獎項

在本屆「日內瓦國際發明展」中，NAMI勇奪八個獎項，計有兩項「評審團嘉許金獎」和兩項金獎，以及三項銀獎和一項銅獎，突顯在先進材料應用研究上的領先地位。

「應科院將成為香港最具規模的政府資助研發機構，結合應科院與NAMI的強項，融合不同科技和創意，提供更全面的解決方案，提升企業競爭力。我們將加快研發成果從實驗室走到市場，推動尖端技術轉移和商業化進程，藉着創新科技帶來經濟效益，為國家『十五五』規劃作出貢獻。」

應科院行政總裁孫耀達博士工程師認為，展覽提供了極佳平台讓科研團隊與世界各地的專家切磋交流，擴闊國際創科視野。「我們科研實力雄厚並力求創新，研發的解決方案廣受業界歡迎，令我們深感欣慰。合併後，應科院會繼續深化創科生態圈上中下游協作，把科研成果轉化為實際應用，惠及社會大眾，並構建智慧城市，共築可持續發展的未來。」

「日內瓦國際發明展」是全球最具規模的創新盛會，於3月11至15日在瑞士日內瓦舉行，今年匯聚了來自35個國家及地區的超過1,000項發明，並由專家組成的國際專家評判團選出各優勝獎項。應科院的完整得獎名單及項目簡介如下：

獎項 得獎項目及簡介 金獎 具備多重故障安全主動保護機制的儲能安全系統 這個開創性儲能電池防護系統，可應用於人工智能數據中心及低碳建築，透過氣體熱能感測陣列提前偵測故障。系統能隔離故障並穩定電力供應，確保不間斷輸出，將停機時間縮至最短，為人工智能數據中心及綠色建築提供最高可靠性保障。 金獎 CAPE:版權感知圖像生成技術 CAPE框架提升現有圖像生成器功能，在確保版權合規的同時保留創作意圖及視覺保真度。該技術毋需重新訓練即可高效運作，以低運算成本實現符合道德規範的高質量輸出。 金獎 人工智能驅動的預測性網絡故障檢測技術 運用人工智能驅動診斷技術，預測並分析5G智能工廠的網絡故障。有效減少網絡中斷，確保設備通訊順暢，降低營運成本，提升製造效率。 金獎 5G手機即時連接衛星的創新方法 本發明透過新穎的相位估計與補償技術，改善手機對衛星的連接性能，實現超過99%的首次接入訊息檢測成功率。將延遲時間從數秒縮短至毫秒級，為緊急情況下至關重要的5G衛星連接提供即時通訊能力。 金獎 共孔徑多光譜成像光學變焦系統 採用創新的倒置伽利略無焦透鏡設計，此系統透過單一光路捕捉可見光、短波紅外線(SWIR)及長波紅外線(LWIR)的高質量影像。適用於全天候監控，實現實時物體識別與追蹤。 銅獎 基於秘密共享的聯盟式學習快速訓練技術 此安全聯盟式學習方法運用秘密共享技術實現高效矩陣運算。在保持強固安全性的同時加快訓練速度，避免同態加密的複雜性。 銅獎 適用於早期篩查及常規檢測的多功能眼健康設備 一款眼健康監測設備，提供角膜地形圖、3D光學相干斷層掃描(OCT)成像、眼軸長度測量、眼底成像、瞳孔測量等多項功能。專為遠程眼科診療及大規模篩查設計，確保高效、早期發現眼疾。 銅獎 多反射多光譜浸入式超聲波感測技術 此先進超聲波系統運用多表面聲波分析浸入式樣本。為工業及水下應用提供精確的非破壞性檢測，具備無與倫比的準確度及全面分析能力。 銅獎 感測整合顯示裝置及方法 此緊湊型頭戴式顯示器設計採用獨特耦合稜鏡，整合感測與顯示系統，實現單一感測器同時捕捉多個光學視角。此方案降低成本及複雜性，同時提升用戶體驗。 銅獎 兒童學習障礙輕量化篩查系統 此用戶友善系統收集多模態數據，由結合治療專業見解微調的人工智能進行分析。系統生成詳細報告，為學習障礙的早期識別提供高效、便捷的解決方案。

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關於香港應用科技研究院

香港應用科技研究院（應科院）由香港特別行政區政府於2000年成立，其使命是透過應用科技研究提升香港的競爭力。應科院的主要科技研發領域可歸納於五個技術部門，包括：先進電子元件及系統、人工智能及可信技術、通訊技術、物聯網感測與人工智能技術、智能感知與控制技術。而技術研發主要應用在六項重點範疇：智慧城市、金融科技、新型工業化及智能製造、數碼健康科技、專用集成電路及元宇宙。

多年來，應科院致力培育研究及創科人才，並憑着其技術創新及對工商業界和社區的傑出貢獻而屢獲國際殊榮。應科院至今已將約1,600項技術轉讓給業界，並於中國內地、美國及其他國家獲授近1,200項專利。如欲查閱更多資訊，請瀏覽www.astri.org。

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