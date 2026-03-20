中國海油宣佈黃永章出任公司首席執行官

香港2026年3月20日 /美通社/ -- 中國海洋石油有限公司（「公司」或「中國海油」，香港聯交所股票代碼：00883（港幣櫃台）及80883（人民幣櫃台），上海證券交易所股票代碼：600938）今天宣佈，黃永章先生獲委任為副董事長、執行董事、首席執行官、總裁及戰略與可持續發展委員會成員。

黃永章先生簡歷

生於一九六六年，黃先生是正高級工程師，工學博士。黃先生曾任中國石油尼羅河公司副總經理，中國石油勘探開發公司副總經理、安全總監，中國石油中東公司常務副總經理、總經理，中東地區協調組組長等。二零二零年四月至二零二五年九月任中國石油天然氣集團有限公司副總經理，期間曾兼任安全總監。二零二零年九月至二零二五年九月任中國石油天然氣股份有限公司董事，期間曾於二零二一年三月起兼任總裁。二零二五年九月起任中國海洋石油集團有限公司董事、總經理。

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編者注：

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本新聞稿包含公司的前瞻性資料，包括關於本公司和其附屬公司業務相當可能有的未來發展的聲明，例如預期未來事件、業務展望或財務結果。「預期」、「預計」、「繼續」、「估計」、「目標」、「持續」、「可能」、「將會」、「預測」、「應當」、「相信」、「計劃」、「旨在」等詞匯以及相似表達意在判定此類前瞻性聲明。這些聲明以本公司在此日期根據其經驗以及對歷史發展趨勢，目前情況以及預期未來發展的理解，以及本公司目前相信的其它合理因素所做出的假設和分析為基礎。然而，實際結果和發展是否能夠達到本公司的目前預期和預測存在不確定性。實際業績、表現和財務狀況可能與本公司的預期產生重大差異，這些因素包括但不限於宏觀政治及經濟因素、原油和天然氣價格波動有關的因素、石油和天然氣行業高競爭性的本質、氣候變化及環保政策因素、公司價格前瞻性判斷、併購剝離活動、HSSE及保險安排、以及反腐敗反舞弊反洗錢和公司治理相關法規變化。

因此，本新聞稿中所做的所有前瞻性聲明均受這些謹慎性聲明的限制。本公司不能保證預期的業績或發展將會實現，或者即便在很大程度上得以實現，本公司也不能保證其將會對本公司、其業務或經營產生預期的效果。

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