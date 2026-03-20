華龍航空旗下浙江低空出行公司完成首航

香港2026年3月19日 /美通社/ -- 近日，一架直升機從杭州錢江新城核心地標ONE53起飛，約10分鐘後平穩降落在富春山居度假村。這標誌着華龍航空浙江低空出行公司順利完成首航，集團在低空經濟領域的戰略布局從資質儲備邁入實質性運營階段。

戰略卡位：低空經濟從政策紅利走向商業落地

自2024年「低空經濟」首次被寫入政府工作報告並被列為戰略性新興產業以來，全國多地密集出台支持政策，產業迎來歷史性發展機遇。在這樣的時代背景下，真正決定企業能走多遠的，不止是政策紅利本身，而是是否具備將機遇轉化為可持續商業模式的能力。

華龍航空此次低空飛行的成功首航，正是對這一命題的有力印證。作為亞太地區最大的公務航空企業，華龍航空擁有全球公務航空安全運營最高標準IS-BAO Stage3認證，機隊規模近50架，服務網絡覆蓋全球。此次投入運營的浙江低空出行公司，是其將15年高端航空運營經驗系統性地賦能低空出行領域的戰略支點。

今年1月，該公司正式獲頒中國民航局CCAR-135部運行合格證及經營許可證，成為華東地區首家完成聯合審定的通航企業。這一資質不僅是商業載客運營的安全准入標準，更是華龍航空在低空經濟賽道構建競爭壁壘的核心能力背書。

場景定義：以高端客群需求引領產品方向

隨着低空經濟從概念走向落地，市場對低空飛行的想象空間正在被不斷打開。華龍航空此次首航的「ONE53—富春山居」執飛，瞄準的是高淨值客群在效率出行這一真實場景下的核心需求。

原本1.5小時的地面車程，如今僅需10分鐘空中飛行即可抵達。這條連接杭州城市核心區與高端度假目的地的航線，真正實現了兩地之間的高效無縫連通。

這種「場景定義產品」的思路，源於華龍航空在公務航空領域15年的積累。時間效率與服務體驗始終是高端客群的核心訴求；將其遷移至低空出行賽道，意味着從一開始就確立了以用戶價值為中心的商業化路徑，在不同場景中回應不同需求——無論是觀光體驗，還是效率出行。

產業縱深：以公務航空能力賦能低空經濟

低空經濟的真正挑戰不在於「飛起來」，而在於「飛得安全、飛得高效、飛得可持續」。而這正是華龍航空的核心優勢所在。

經過15年全球化運營積累，華龍航空建立了與國際接軌的安全管理體系、資產運營能力與數字化服務網絡。正是基於這一體系的長期驗證，華龍航空正在為低空出行賽道提供可參照的管理範式——從機組資質標準、運行控制流程，到客戶服務觸點、應急處置能力等各個環節。

在運力儲備方面，華龍航空已於2025年與沃飛長空簽署50架AE200型電動垂直起降飛行器的確定性採購訂單，是目前國內已披露eVTOL訂單中規模最大的確定性商業採購。這一前瞻性布局，為集團未來在城市空中交通領域的規模化運營奠定了運力基礎。

未來圖景：構建立體出行網絡

後續，華龍航空將把驗證成熟的立體出行體系，輸出至中西部、大灣區及海南自貿港等地的多個核心城市，整合覆蓋全國的運行基地網絡資源，開發多元化的低空出行場景。

戰略目標清晰可見：打通立體出行的「最後100公里」，構建連接全國主要城市群的低空交通網絡，讓低空出行成為高端出行的新常態。

當低空經濟從政策熱詞變為產業實景，華龍航空選擇了一條以安全為基石、以客群需求為牽引、以商業邏輯為驅動的路徑。此次首航的成功，正是這一戰略選擇的註腳。

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SOURCE 華龍航空