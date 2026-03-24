廣汽的先進安全架構與新一代動力總成技術贏得全球贊譽

新聞提供者GAC
24 3月, 2026, 14:01 CST
香港2026年3月24日 /美通社/ -- 全球汽車行業正經歷著快速變革。在廣汽，科技創新始終是我們使命的核心，旨在為全球用戶提供更安全、更高效、更可靠的出行體驗。憑借自主研發的核心技術，廣汽正加速拓展全球布局，並通過品質贏得信任——這種信任建立在堅定不移地恪守高標准、嚴要求、高品質的承諾之上。
高安全標准是我們研發理念的根本所在。彈匣電池實現了從電芯到系統的全方位創新。在研發過程中，廣汽對該技術進行了遠超行業規范的測試，並主動滿足未來國家標准要求。在針刺、擠壓、扭轉等極端條件下，彈匣電池不會起火或爆炸，從源頭上降低了風險。正是這種對高標准的堅持，讓科技轉化為用戶信任的堅實基礎。
廣汽在整個車輛使用周期內都秉持嚴苛要求。「廣汽星靈安全守護體系」讓安全保障覆蓋車輛全生命周期，能夠實現風險早期識別、智能穩定控制以規避危險——從一周七天24小時全天候監測到關鍵系統的雙冗余備份，所有功能均經過遠超行業基准的嚴格驗證。通過提前「演練」各類風險，該體系的全天候守護讓每一次出行都安心無憂。
科技創新帶來高品質成果。誇克電驅2.0獲評「世界十佳電驅系統」之一，其采用輕量化構造，具備高效率特性，在降低能耗的同時，可以輸出強勁動力，顯著提升續航裡程與響應速度。廣汽第三代混動技術同樣榮膺「世界十佳混動系統」稱號，通過高度集成設計實現動力與燃油經濟性的最佳平衡，為用戶帶來靜謐、平順、高品質的駕駛體驗。這些成果在效率、性能與可靠性層面實現了高品質突破。
從電池安全到智能防護，從電驅效率到混動駕駛體驗，廣汽憑借一系列獲得國際認可的核心技術，正在重新定義新能源汽車的品質標桿。隨著全球市場布局的拓展，廣汽將持續堅守高標准、嚴要求、高品質——把中國的創新實力與精湛工藝帶給全球更多用戶。
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SOURCE GAC
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