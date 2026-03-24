廣汽的先進安全架構與新一代動力總成技術贏得全球贊譽

香港2026年3月24日 /美通社/ -- 全球汽車行業正經歷著快速變革。在廣汽，科技創新始終是我們使命的核心，旨在為全球用戶提供更安全、更高效、更可靠的出行體驗。憑借自主研發的核心技術，廣汽正加速拓展全球布局，並通過品質贏得信任——這種信任建立在堅定不移地恪守高標准、嚴要求、高品質的承諾之上。

高安全標准是我們研發理念的根本所在。彈匣電池實現了從電芯到系統的全方位創新。在研發過程中，廣汽對該技術進行了遠超行業規范的測試，並主動滿足未來國家標准要求。在針刺、擠壓、扭轉等極端條件下，彈匣電池不會起火或爆炸，從源頭上降低了風險。正是這種對高標准的堅持，讓科技轉化為用戶信任的堅實基礎。