登頂4月銷量榜首！香港人為什麼開始選GAC？

他們為什麼選了GAC？這條信任鏈上，有三個清晰的坐標。

好產品自己會說話

香港車主對車的要求，可能是全球最務實的。街道窄、車位小、坡道多、通勤遠——在這裡，一輛車好不好，不是看參數表，而是看它能不能融入真實的生活場景。

對於每日穿行於港九窄巷的都市通勤者而言，AION UT提供了一個精準的解決方案。據廣汽官方披露的用戶反饋，其轉彎半徑小巧，「在市區窄路掉頭格外輕鬆」。這意味著在九龍城那些僅容一車通過的橫街窄巷，不必再為掉頭而反復騰挪；在銅鑼灣老式停車場裡，一把方向就能入位。後備箱空間同樣回應了真實需求——周末去街市掃一周食材，或是載著滑板車去西貢海邊，無需在裝載與乘坐之間做取捨。正是對香港日常通勤場景的深度適配，讓UT迅速成為年輕都市用戶的優先選項。

從個人出行延伸到家庭出行，空間和續航成為核心痛點。AION V以寬裕的後排空間回應了多成員家庭的剛需——老人上下車不費勁，兒童安全座椅安裝後仍有余位，周末一家老小出行不需要分乘兩車。扎實的續航表現，則讓北區到大埔、屯門到赤鱲角這樣的跨區出行不再觸發焦慮。該車型更被香港路政署選定為巡邏與工程用車，在公務執勤的高頻次使用中接受了可靠性驗證。

對於暫時不願完全擁抱純電、但希望降低油耗的家庭用戶，E9 PHEV提供了另一種產品邏輯。作為充電混能MPV，它保留了電動車在市區行駛時的靜謐與平順，同時以燃油系統消解了長途出行的補能顧慮。這種「無需在環保與安心之間二選一」的產品定位，切中了香港MPV市場一批特定用戶的需求。上市僅兩個月，E9訂單便突破100台，以實打實的市場反饋驗證了這一產品策略。

產品之外，渠道與服務的落地能力同樣影響購車決策。廣汽已在香港佈局1家品牌中心、7家陳列室及2家售後服務中心，覆蓋港島、九龍及新界核心區域，用戶在選車、試駕、維保各環節均能在本地完成。這一網絡密度降低了新品牌進入市場時的用戶嘗試成本——看得見、摸得著、修得便，是建立信任的第一步。

明星也在選，品質看得見

產品力解決「車好不好」的問題，而明星車主的出現，則回應了潛在用戶心中「這車夠不夠格」的疑問。

容祖兒的選擇對應著家庭高端出行的場景。在E9香港上市發布會上，她對車內的座椅按摩功能和智能冷氣系統給予肯定，直言「終於找到了一台真正懂我的車」，並成為E9首批車主。從舞台上的天後到生活中的家庭用戶，容祖兒的認可為E9的家庭MPV定位增加了一重品質注腳。

葉蒨文與張與辰則分別選擇了AION UT與AION V。其中，廣汽向藝人葉蒨文贈送了AION UT，向歌手張與辰贈送了AION V，借助明星車主的示范效應為兩款車型增加市場關注。在新車發布現場，葉蒨文以AION UT推薦官身份分享了設計、空間和駕控方面的感受；張與辰在解鎖AION V車主身份後，亦通過個人渠道向粉絲展示擁車體驗。

從E9的家庭出行，到AION V的家用定位，再到AION UT的都市通勤，三位藝人分別對應了不同的用車場景。這些對品質有要求的公眾人物，以個人名義成為廣汽車主，為品牌在香港的本地認同提供了可感知的參照。

權威認可，信賴加倍

如果說用戶口碑驗證了日常使用價值，明星選擇增強了品牌好感度，那麼來自政府與專業機構的認可，則是在可靠性的維度上給出了最硬核的答案。

AION ES被香港路政署選定為巡邏與工程用車。公務用車體系對出勤率、可靠性和綜合成本有著嚴格標准，路政署的采用本身即是一次權威篩選。從市民日常代步到政府執勤用車，同一款車型在不同場景中接受檢驗，這種跨場景的一致性驗證，比任何廣告都更有說服力。

E9獲評星島日報「NO.1最佳充電混能MPV」，評審方評價為「性價比之高冠絕市場」。在香港這個全球MPV滲透率最高的城市之一，能在權威媒體的專業評選中勝出，意味著產品力經受住了嚴苛的橫向比較。

廣汽作為第十五屆全國運動會唯一汽車官方合作伙伴，為香港賽區交付270台定制化新能源賽事用車，賽時實現「零差錯、零故障、零擔憂」保障。全運會是國家級體育盛事，賽事用車對車輛可靠性的要求遠高於日常使用場景。廣汽通過了這場極限壓力測試，其保障能力在實際任務中得到了落地驗證。

從路政署的日常執勤，到全運會的賽時保障，廣汽車輛在不同層級的使用場景中完成了可靠性驗證。

產品口碑解決「好不好用」的問題，明星示范回應「誰在用」的問題，權威認可回答「可不可靠」的問題。三個維度的合力，推動廣汽在香港市場從1-2月位居中國品牌前二、到3月遞交上牌文件超2500份、再到4月以1646台登頂的持續攀升。

香港市場的突破，是廣汽全球化戰略推進的一個節點。從香港到更廣闊的海外市場，廣汽正從「賣車」走向「扎根」，將產品深度融入不同市場的生活場景與本地文化，持續拓展國際業務版圖。

SOURCE GAC