廣汽榮登香港4月銷量榜首 高質量出海戰略縱深推進

新聞提供者GAC
07 5月, 2026, 14:26 CST
香港2026年5月7日 /美通社/ -- 根據香港運輸署2026年4月私家車首次登記統計數據，廣汽在香港地區4月合計銷量達1,646台，位居香港私家車市場銷量第一。其中，以AION V、AION UT為代表的純電車型銷量達1,596台，以GAC E9 PHEV為代表的插電混動車型銷量50台。2026年1-4月，廣汽在香港市場累計銷量市占率已達12%，位列香港整體汽車市場第三。
今年開年以來，廣汽在香港市場保持強勁增長勢頭：1-2月電動車銷量位列中國品牌前二、全品牌前三；3月單月批發近2,000台，實現歷史性突破。在此基礎上，4月銷量一舉躍居榜首，以實打實的數據印證了廣汽「中國智造」在香港市場的強大競爭力和深厚消費者口碑。
自廣汽去年發佈「香港ACTION」計劃以來，始終以香港為右舵市場和海外示範樣板的核心陣地，系統性地構建了一套「產品-渠道-服務-本地化」四位一體的體系化能力。
香港市場的登頂並非孤例，而是廣汽全球業務全面提速的縮影。2026年1-4月，廣汽海外出口累計達70,474台，同比激增133.9%，增速領跑行業，國際化征程駛入「快車道」。過去一年，廣汽已在多個重點市場建立起穩固的頭部地位。泰國電動出租車市占率第一、沙特中國品牌第一、阿聯酋M8細分市場第一……其他重點市場也全都名列前茅。
從香港市場的銷量登頂到全球多市場的全面開花，廣汽正從「賣車」走向「扎根」，將產品深度融入不同市場的生活場景與本地文化。未來，廣汽將繼續在全球更廣闊的市場書寫「中國智造」的高質量出海新篇章。
想瞭解廣汽更多詳情，請訪問官網：https://www.gacgroup.com/en 或關注我們的社交賬號。
SOURCE GAC
分享這篇文章