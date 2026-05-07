廣汽榮登香港4月銷量榜首 高質量出海戰略縱深推進

香港2026年5月7日 /美通社/ -- 根據香港運輸署2026年4月私家車首次登記統計數據，廣汽在香港地區4月合計銷量達1,646台，位居香港私家車市場銷量第一。其中，以AION V、AION UT為代表的純電車型銷量達1,596台，以GAC E9 PHEV為代表的插電混動車型銷量50台。2026年1-4月，廣汽在香港市場累計銷量市占率已達12%，位列香港整體汽車市場第三。

今年開年以來，廣汽在香港市場保持強勁增長勢頭：1-2月電動車銷量位列中國品牌前二、全品牌前三；3月單月批發近2,000台，實現歷史性突破。在此基礎上，4月銷量一舉躍居榜首，以實打實的數據印證了廣汽「中國智造」在香港市場的強大競爭力和深厚消費者口碑。